Кандидатов в набсовет "Укрзализныци" будет отбирать Мининфраструктуры

Правительство утвердило изменения в порядок отбора кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" - в соответствии с ними, кандидатов в наблюдательный совет "Укрзализныци" вместо номинационного комитета будет отбирать Мининфраструктуры.

Об этом говорится в распоряжении правительства №629 от 16 июня, которое позже опубликовали на Правительственном портале.

В соответствии с утвержденными изменений в постановления Кабмина №142 и 143 от 10 марта 2017 года, предложения по кандидатам на должность независимого члена наблюдательного совета УЗ, а также кандидатур представителей государства, которые избираются в ее наблюдательный совет, формирует Министерство инфраструктуры и вносит их на рассмотрение Кабмина.

Напоминаем:

Кабинет министров продлил полномочия некоторым членам наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми закончились 19 июня, на срок до трех месяцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Экономическая правда