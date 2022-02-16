Правительство утвердило финплан "Антонова" на 2022 год

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Кабмин утвердил финансовый план ГП "Антонов" – компания планирует в 2022 году получить 925,8 млн грн чистой прибыли.

Правительство затвердило финплан "Антонова" на заседании 16 февраля.

План также предусматривает, что выплаты в пользу государства будут составлять 545,9 млн грн, а капитальные инвестиции предусмотрены в размере 750 млн грн.

Также предполагается получение чистого дохода от реализации товаров и услуг в размере 8386,7 млн грн.

Напомним:

Ранее государственное предприятие "Антонов" впервые подписало контракт на 5 лет об использовании его самолетов по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.

Экономическая правда