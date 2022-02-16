Все разделы
Укр / Рус

Правительство утвердило финплан "Антонова" на 2022 год

Среда, 16 февраля 2022, 14:30
 
фото: антонов

Кабмин утвердил финансовый план ГП "Антонов" – компания планирует в 2022 году получить 925,8 млн грн чистой прибыли.

Правительство затвердило финплан "Антонова" на заседании 16 февраля.

План также предусматривает, что выплаты в пользу государства будут составлять 545,9 млн грн, а капитальные инвестиции предусмотрены в размере 750 млн грн.

Также предполагается получение чистого дохода от реализации товаров и услуг в размере 8386,7 млн грн.

Напомним:

Ранее государственное предприятие "Антонов" впервые подписало контракт на 5 лет об использовании его самолетов по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Антонов

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство сменило руководителя Госпродпотребслужбы 16 февраля 2022, 13:45
Деньги за вакцинацию можно будет потратить на подписку на печатные газеты и журналы 10 февраля 2022, 12:55
Подсанкционных аграриев лишили господдержки 9 февраля 2022, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте