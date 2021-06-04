Глава Минэкономики получил трех новых заместителей

Кабмину 2 июня назначил Владимира Гринюка, Сергея Теленика и Кристину Голубицкую заместителями министра экономики Алексея Любченко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №№ 546-р, 547-р, 548-р от 2 июня, опубликованных на Правительственном портале.

Владимира Гринюка назначили первым заместителем министра.

Как отмечается на сайте Минэкономики, Сергей Теленик начал трудовую деятельность в 2006 году с должности младшего преподавателя Национальной академии СБУ.

С 2007 года работал на различных должностях в системе экономической контрразведки СБУ по направлению защиты финансово-экономической безопасности государства и критической инфраструктуры.

С декабря 2020-го по июнь 2021-го года Теленик возглавлял Департамент налоговых расследований ГНС Украины.

Также сообщается, что Кристина Голубицкая начала свою трудовую деятельность в 2010 году на должности экономиста отдела инвестиционного консалтинга ООО "Альтана Капитал", занималась прогнозированием биржевых показателей и оценкой бизнеса.

С 2013 в течение двух лет была членом правления ПАО "Национальный депозитарий Украины".

Также работала над реформой управления государственными предприятиями и приватизации в составе Команды поддержки реформ в Министерстве экономического развития и торговли, согласно проекту МТД "Продолжение институциональной поддержки в рамках проекта архитектуры реформ в Украине (АРУ)".

С 2019 по 2021 год работала над таможенной реформой в составе Команды поддержки реформ в Государственной таможенной службе, согласно проекту МТД "Продолжение институциональной поддержки в рамках проекта архитектуры реформ в Украине (АРУ)". Была руководителем консультативно-совещательного органа при Государственной таможенной службе "Офис поддержки реформ".

Отмечается, что Гринюк получил квалификацию юриста и в течение 22 лет занимался научно-преподавательской деятельностью в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Также он совмещал основную работу с практической деятельностью по совместительству, в том числе на руководящих должностях в частном секторе.

В октябре 2011 года получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

С 2020 года член методического совета при Офисе Генерального прокурора.

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Напоминаем:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда