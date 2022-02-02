Правительство до 2027 года будет выплачивать долги ГПЗКУ

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство является гарантом по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации перед китайским Эксимбанком – по его словам, если компания не платит – срабатывает суверенная гарантия на очередной платеж.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос, что ГПЗКУ допустила дефолт, а правительство гарант и что будет делать правительство дальше, Марченко ответил:

"Правительство является гарантом – заплатим. Это все простая техническая история. Есть компания, есть суверенная гарантия. Компания не платит – срабатывает суверенная гарантия, и мы платим. Далее применяем принуждение к этой компании".

"В том виде, в каком компания существовала десять лет, – это предмет уголовных расследований против лиц, злоупотреблявших, использовавших кредиты. Это отдельный важный вопрос.

Думаю, правоохранительные органы должны конкретно заинтересоваться этим кейсом и разобраться, почему, как, кто, когда и куда девал средства кредитов", - добавил он.

На вопрос, могут ли китайцы попросить очередной платеж, а могут сказать: "Дайте 900 миллионов долларов", министр ответил:

"Нет, такого нет. У нас гарантия на очередной платеж. Мы это проверяли, мы очередной платеж выплачиваем. Такие условия подписанных договоров идет гарантирование очередного платежа".

Читайте больше о происходящем в Госзерновой корпорации в статье ЭП: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов

Напоминаем:

Ранее Минфин сообщил ЭП, что перевел вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии – это около 2,5 млрд грн. Предание состоялось 21 января.

В декабре 2012 года ГНСК получила 1,5 млрд долларов кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставки украинского зерна в Китай.

Ранее ЭП уже сообщала, что государственная зерновая корпорация Украины не располагает достаточными средствами на выплаты по китайскому кредиту. Только за три квартала 2021 года ГПЗКУ получила 328 млн грн чистого убытка, а за последние 5 лет – 10 млрд грн.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции нанесли ущерб для госкомпании более чем на 57 млн долларов.

Позже Нацполиция задержала руководителя "ГПЗКУ" Андрея Власенко при попытке побега из Украины в аэропорту "Жуляны".

Как ранее сообщала ЭП, "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

В 2015 году ЭП опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров. По подсчетам ЭП, за 2012-2014 годы из ГПЗКУ было вымыто более 200 млн дол. Часть средств была выведена из компании в 2014 году, когда уже сменилась власть.

Экономическая правда