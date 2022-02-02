Кабмин распределил 1 миллиард субвенции на инфраструктурные проекты в 9 областях

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Кабмин распределил субвенцию из госбюджета на инфраструктурные проекты в 9 областях: речь идет о более чем 1,17 млрд грн на восстановление социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Речь идет о реализации проектов в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины" от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Эти проекты имеют важное социальное значение для Украины - их реализация позволяет получить доступ к качественным услугам жителям восточных регионов и регионов, где проживает значительное количество внутренне перемещенных лиц.

Распределение средств позволит продолжить реализацию 170 проектов, направленных на восстановление социальной инфраструктуры.

В частности, речь идет о реконструкции или строительстве новых медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, общественных центров и ЦНАПов. Согласно условиям программы эти здания должны быть безбарьерными и энергоэффективными", - заявил министр Алексей Чернышов.

Проектом постановления распределили 1,038 млрд грн специального фонда и 137,4 млн грн общего фонда государственного бюджета на реализацию 170 проектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрена субвенция местным бюджетам на реализацию проектов в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины" более 1,44 млрд грн.

"Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" от ЕИБ – это долгосрочная инвестиция, направленная на восстановление инфраструктуры на востоке Украины, а также в регионах, принимающих внутриперемещенные лица, говорят в министерстве.

Первый транш программы составил 200 млн евро.

Экономическая правда