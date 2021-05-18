На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Як плани щодо заміни одного міністра переросли в рішення позбутись одразу трьох та що відомо про нових очільників Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку.

В Кабінеті міністрів планують замінити частину команди. 18 травня народні депутати звільнили міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економічного розвитку Ігоря Петрашко.

Нарікання на роботу Степанова звучали увесь час його перебування на посаді (щодо закупівель тестів і вакцин, темпів вакцинації населення), а ось ідея звільнити очільників міністерств які, зокрема, відповідають за реалізацію президентського проєкту "Велике будівництво" та залучення інвестицій в Україну з'явилась несподівано.

"Попросив президент. Але зауважень та претензій до роботи не мають". Саме так пояснив один з авторів написаних минулого тижня заяв про звільнення.

Місце Владислава Криклія займе голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. Саме він останній рік реалізує багатомільярдний проєкт Зеленського з оновлення інфраструктури "Велике будівництво".

Мінекономрозвитку очолить Олексій Любченко, який менше місяця тому повторно виграв конкурс на голову Державної податкової служби.

Якби звільнення Петрашко готувалось завчасно, то проводити конкурс по податковій і призначати Любченка не було б сенсу. Це зайвий раз підтверджує те, що кадрові рішення Зеленський приймав в останню мить.

Ситуація ж з призначенням керівника МОЗу трохи інкша. За даними ЕП, голосів для його призначення не вичтачає, проте найбільш ймовірний кандидат – головний санітарний лікар Віктор Ляшко – може очолити міністерство і без Верховної ради, за рішенням уряду. Тобто, він може стати першим заступником міністра охорони здоров'я і отримати статус в.о. міністра, як це було з Юрієм Вітренком, який кілька місяців очолював Міненерго.

Як плани заміни одного міністра переросли в рішення звільнити одразу трьох та що відомо про майбутніх очільників Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку?

Ніщо не віщувало біди

За даними ЕП, ще перед травневими святами Офіс президента планував замінити лише одного міністра – керівника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Про близьке звільнення Степанова в нещодавньому інтерв’ю УП натякав і перший віцеспікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Справа в тому, що за час перебування на посаді міністр назбирав надто багато негативу через втому від карантинних обмежень та провал вакцинації українців. І в нього регулярно виникали дрібні конфлікти з президентом і прем’єром.

"Степанов взагалі поводився досить не командно. У нього величезна зірка на голові і свою зірковість він умудрявся показувати президенту і прем’єру в досить не красивій формі. А насправді людина провалила все що могла", – коментує не під запис один із міністрів.

Але його звільнення постійно затягувалося і переносилося. Минулого тижня терпець урвався особисто у Володимира Зеленського. Причому навіть для керівників Офісу президента це рішення стало неочікуваним. Зеленський вирішив, що варто замінити не лише Степанова, а одразу трьох міністрів, якими в ОПУ були найбільш незадоволені.

"14 травня впродовж дня президент почергово зустрівся з кандидатами на виліт – з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, міністром економіки Ігорем Петрашком, та Степановим. Кожному з них президент подякував за роботу і запропонував написати заяву на звільнення за власним бажанням", – розповідає співрозмовник ЕП в ОПУ.

Після цього за кілька годин в парламент надійшли заяви від Криклія та Петрашка.

Степанов захищався до кінця. Своєї заяви він так і не написав. В кінцевому результаті подання на його звільнення надійшло від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який попросив парламент замінити міністра.

Про те, ким його замінять було відомо давно. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко достатньо добре зблизився з першим заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком завдяки пандемії коронавірусу. Як відомо, минулого року Тимошенко виконував функції секретаря координаційної ради проти COVID-19, куди входило все керівництво країни, в тому числі і Ляшко.

Тимошенко серйозно доклався до піару головного санітарного лікаря. Зокрема, перед місцевими виборами Ляшко їздив у регіональні тури з Володимиром Зеленським, які організовував перший заступник керівника Офісу президента.

Відповідно на посаду міністра головного санітарного лікаря країни лобіював саме Тимошенко.

Так само на першого заступника Андрія Єрмака орієнтується і голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. З останнім Кирило Тимошенко здружився на темі "Великого будівництва" – багатомільярдний проєкт, який курує перший заступник голови ОПУ.

"Треба віддати належне, що Ляшко і Кубраков подобаються президенту – вони не робитимуть вибриків і достатньо контрольовані. Якщо що – Зе набере Кирила і все швидко вирішується", – пояснює ЕП джерело в "Слузі народу".

Олексій Любченко за рік роботи керівником Державної податкової служби зблизився з Андрієм Єрмаком. Зараз Любченка називають саме його креатурою.

Любченко: фіскал з 20-літнім стажем

У Міністерство розвитку економіки Олексій Любченко перейде з посади голови Державної податкової служби. На цю посаду його призначали двічі. Перший раз – наприкінці квітня 2020 року. Тоді призначення відбулося за спрощеною процедурою на період дії карантину (без конкурсу).

Вже у квітні 2021 року Любченко переміг у конкурсі та з 20 квітня з ним уклали п'ятирічний контракт як з головою ДПС. Однак пропрацювати за цим контрактом новопризначеному міністрові не судилося й місяця.

Примітно, що на посаді голови ДПС Любченко замінив обраного за часів Оксани Маркарової Сергія Верланова. Останнього разом з колишнім головою митниці Максимом Нефьодовим звільнили майже з блискавичною швидкістю після зміни уряду у 2020 році.

Свою кар’єру податківця Олексій Любченко почав ще у 1999 році. Спершу працював на керівних посадах Кіровоградської ДПА, а у 2003-2005 роках очолив Державну податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2009 році він перейшов працювати у головний апарат податкової де протягом двох років працював заступником голови служби. З 2011 по 2012 рік займав посаду директора Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС.

Час, коли Любченка призначили головою ДПС був, м’яко кажучи, не надто вдалим з точки зору блискучих результатів зі збору податків. У 2020 році доходи бюджету різко впали: скорочувались обсяги купівлі та продажів товарів (і, як наслідок, падали надходження ПДВ), знижувалися доходи населення та компаній, які вимушені були зачинитися на карантин.

Виправити статистику з податкових надходжень влада вирішила, оголосивши війну податковим "скруткам". Втрати бюджету від цих схем у податковій оцінювали у 40 млрд грн на рік.

Після гучних затримань та заяв міністра фінансів Сергія Марченка та голови ДПС надходження від сплати ПДВ дійсно почали зростати. Але разом з цим бізнес почав все частіше повідомляти про затримки з відшкодуванням податку з бюджету.

Чи то ціною затримок з відшкодуванням ПДВ, чи то завдяки ефективній роботі ДПС, однак план з доходів бюджету у складному 2020 році вдалося перевиконати на 54 млрд грн. Не останню роль у цьому зіграло й те, що сам план після оголошення локдауну суттєво урізали.

У 2020 році журналісти "Слідство.Інфо" виявили, що у 2013 році, під час роботи Олексія Любченка на керівних посадах у ДПС, у його 18-річного сина Андрія з’явилася елітна нерухомість у центрі Києва: квартира площею 100 кв метрів у Печерському районі столиці та паркомісце. За приблизними підрахунками, вартість цього майна становила 215 тис дол.

Походження коштів на нерухомість Любченко-молодший пояснити журналістам не зміг. На питання чи допомагали йому з купівлею батьки він відповів: "Напевно". Любченко-старший так і не пояснив походження статків його сім'ї.

У декларації за 2020 рік Любченко вказав по квартирі у Смілі та Черкасах та 2 квартири у Києві, земельну ділянку у Кіровоградській області площею 43,8 тис кв метрів та автомобіль Land Rover Evoque, зареєстрований на дружину.

На рахунках у банках новопризначений міністр разом з дружиною тримають 82 тис дол, 48,8 тис євро та 829 тис грн. Ще 12 тис дол, 90 тис грн та 14 тис євро – наявні готівкові кошти.

Учасники ринку та експерти неохоче коментують перехід Любченка з податкової до Міністерства економічного розвитку. Зокрема тому, що за рік роботи очільником ДПС він майже не з’являвся у публічному просторі.

Навіть під час активної фази боротьби зі "скрутками" влітку 2020 року основну роль у публічному висвітленні цього питання взяв на себе міністр фінансів Сергій Марченко.

"Щодо результатів роботи Любченка я би виділила три успішні складові. По-перше, статистика податкових надходжень говорить сама за себе. По-друге, велика кількість успішних проєктів цифрової трансформації. По-третє, відкрита співпраця та широка комунікація з громадськістю", – зазначила у розмові з ЕП членкиня науково-консультативної ради ДПС Юлія Касперович.

Інші експерти в оцінках призначення Любченка більш стримані.

"Я не думаю, що він буде гіршим міністром економіки, ніж його попередник. Зрештою, якщо говорити про виконання податкових планів, то свою роботу Любченко виконував добре. Але якщо ми говоримо про завдання реформувати податкову, то вона за цей час не реформувалась", – вважає інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

У Міністерстві розвитку економіки повноваження Олексія Любченка будуть майже протилежними до тих, які він виконував у податковій.

Замість того, аби забезпечувати виконання плану зі збору податків йому доведеться працювати над підвищенням конкурентоспроможності економіки та розвитком підприємництва.

Чи впорається з цими завданнями людина, яка майже 20 років свого життя присвятила збиранню податків – покаже лише час та команда, яка з ним працюватиме.

Кубраков: від маркетолога в "Київстарі" до міністра

Кубраков замінить в кріслі міністра інфраструктури Владислава Криклія, для якого звільнення, за словами співрозмовників ЕП, стало повною несподіванкою. "Викликали в Офіс президента, сказали написати заяву, жодних причин ніхто не пояснював, жодних звітів про роботу у Криклія не вимагали", – розповів співрозмовник.

За часів Зеленського звільнення міністрів за подібним сценарієм вже давно стало нормою.

В одному з інтерв’ю екс-голова ОПУ Андрій Богдан так описував кадровий підхід президента:

"Зеленський вважає, що звільняти людей можна так, як було раніше. Тобто він актора взяв, не сподобався актор, він йому зателефонував: "Все, ти не працюєш". Так прийнято в тій професії. Він навіть не дзвонив. Викреслив - і все, і менеджери між собою розберуться. І він так живе тут", – говорив Богдан.

Чи залишиться вже екс-міністр в команді президента? Сам Криклій відмовився прокоментувати звільнення та розповісти про свої плани. Однак, за даними співрозмовників ЕП, не виключений сценарій, за якого він очолить одне з держпідприємств в сфері інфраструктури.

Олександр Кубраков в листопаді 2019 року очолив "Укравтодор", змінивши на посаді Славоміра Новака, який наразі перебуває під слідством у Польщі за підозрою в корупції.

До цього він працював у сфері інформаційних технологій: після роботи на посаді начальника відділу маркетингу у "Київстар" став радником спочатку голови КМДА Олександра Попова, а потім – радником з IT Віталія Кличка.

На цьому етапі Кубраков познайомився з Андрієм Вавришем – під час його роботи заступником голови Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Пізніше став керівником сектору IT&Telecom "Офісу ефективного регулювання" (BRDO), яким керував Олексій Гончарук.

У 2019 році Кубраков був 30-м номером у депутатському списку партії "Слуга народу", звідки за підтримки того ж Гончарука потрапив в крісло голови "Укравтодору".

Основна роль в підвищенні Кубракова кар’єрними сходами відводиться команді заступника голови ОПУ Кирилу Тимошенку, який курує президентський проект "Велике будівництво".

Саме прогрес в сфері дорожнього будівництва в Офісі президента вважають одним з найбільш успішних напрямків роботи. Хоча погоджуються з таким формулюванням далеко не всі.

Наприкінці 2020 року колишній радник Єрмака Ігор Уманський заявив про розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг. В "Укравтодорі" на закиди Уманського відповіли, що їм нема чого приховувати.

"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню. Будь-які спекуляції закінчаться, а дороги залишаться на десятиліття", – заявив Кубраков.

Є питання щодо проєкту президента і у правоохоронних органів. За даними ЕП, на 1 грудня Генеральною прокуратурою розслідується 866 кримінальних проваджень, які стосуються "Великого будівництва".

Вони стосуються порушень під час проведення закупівель, шахрайства, розтрати майна, нецільового використання коштів, визначення вартості робіт і матеріалів, виконання та прийняття робіт. Щоправда, сума встановлених збитків в десятки мільйонів гривень в масштабах 120-мільярдного проекту є смішною.

Згідно з декларацією, загальний дохід Кубракова у 2020 році становив 2,2 млн грн, з яких зарплата в "Укравтодорі" – 614 тис грн та 140 тис грн – дохід від відчуження рухомого майна. Решта – дивіденди від групи компаній, які заробляють на обслуговуванні багатоповерхових будинків.

Також майбутній міністр володіє квартирою в Києві площею 55 кв метрів, яку придбав в 2013 році та користується квартирою в 76 квадратів. Крім того, Кубраков задекларував два автомобілі: BMW X4 2017 року вартістю 1,47 млн грн та Mazda 6 2013 року випуску вартістю 318 тис грн.

Олександр Кубраков тримає 116 тис грн на рахунку в "Укрсиббанку" та 590 тис грн, 270 тис дол і 70 тис євро в готівці.