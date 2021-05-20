Первым вицепремьер и министром экономики стал глава Налоговой Любченко

Верховная Рада утвердила голову Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

Среди приоритетов он назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологий и экономической независимости. "Главное - министерство должно синхронизировать работу госорганов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и заниматься поиском стимулов для развития", - добавил Любченко.

Новый министр, как и его предшественник Игорь Петрашко, является сторонником локализации производства.

Он также отметил необходимость в возобновлении кредитования производственной сферы вместо "скупки государственных ценных бумаг, тем самым финансируя государственный долг". Как налоговик, он подчеркнул вес налоговых и таможенных стимулов регулирования экономической деятельности.

Кроме того Любченко заявил, что обсуждать Держоборонне заказ (ГОЗ) на 2021 год должны не "весной 2021 года, а осенью 2020 года, а лучше - на три года вперед".

По словам чиновника, большой бизнес должен продвигать новые технологии и привлекать их в страну. В то же время, малому бизнесу необходима упорядоченная система упрощенного налогообложения и защите предпринимательских инициатив.

Он отметил налаживание сотрудничества НБУ и Бюро экономической безопасности, эффективное использование средств международной помощи на проекты в реальном секторе экономики.

Важнейшим, по его словам, является продолжение сотрудничества с МВФ, международными партнерами в интересах Украины. Также нужно активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы Экспортно-кредитного агентства, восстановить эффективную работу торгово-экономических миссий.

Новый министр выделил вопрос технологий и цифровизации. Он заявил, что на базе Налоговой можно сформировать межотраслевые балансы онлайн для принятия качественных государственных решений. "Правительство иметь цифровую интегрированную карту государства, в котором полностью отражаются ресурсы, производство, отрасли и собственность", - подытожил Любченко.

Также, правоохранительные функции должны уйти из экономики и быть направлены на сферу использования бюджетных средств, а не производства. "Конечный КРІ - уменьшение доли государства в перераспределении ВВП", - добавил Любченко.

Больше о новом главы Минэкономики читайте в материале: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве

Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда



