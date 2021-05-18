Рада звільнила міністра економіки Петрашка

Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За таке рішення проголосували 280 нардепів.

Перед голосуванням заступник голови профільного комітету Ради Роксолана Підласа заявила, що комітет не підтримав звільнення Петрашка, рекомендувавши Раді визначитись шляхом голосування.

Звітуючи перед парламентом, Петрашко основним досягненням міністерства за рік роботи назвав "стабілізацію економіки в умовах коронакризи".

"Вперше в історії ми пройшли кризу без кардинальних потрясінь - в стабільному курсовому середовищі і з одночасним підняттям як мінімальної, так і середньої зарплати", - зокрема, сказав він.

"Підняття зарплати було абсолютно обгрунтованим, воно сприяло росту ВВП на 0,2% в річному еквіваленті і збільшення споживчого попиту", - зазначив Петрашко, відповідаючи на питання нардепів.

За його словами, закладені підвалини для зростання економіки і "отримана позитивна динаміка з березня у т.ч. по росту експорту, торгівлі, промвиробництва уперше за дуже-дуже багато років".

Серед досягнень він також назвав реалізацію програми "5-7-9%", яка, за його словами, "стала невід'ємною частиною для малого і середнього підприємництва.

"Була ініційована нова програма по частковому безробіттю. Таким чином було збережено 500 тис робочих місць і працевлаштовано за цей рік понад 800 тисяч осіб. Нам вдалося зупинити зростання безробіття", - додав Петрашко.

Серед досягнень напрямку АПК він, зокрема, заявив про "підготовлену інфраструктуру для відкриття ринку землі".

Також, за його словами, використовувались ринкові методи для стабілізації цін на продукти.

Крім цього, серед досягнень він назвав те, що від приватизації бюджет отримав понад 2 млрд грн.

"З того, що не вдалося - підтримка національного виробника. Це той амбітний план, який ми не до кінця досягнули. Можна було б швидше запустити програму "інвестнянь"...", - також, зокрема, заявив міністр економіки.

Нардепи розкритикували роботу міністра - зокрема, через держрегулювання цін на пальне, погіршення інвестклімату, 19 млрд грн збитків "Нафтогазу".

Нагадаємо:

17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

14 травня міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Петрашко працював міністром економіки із 17 березня 2020 року.

Економічна правда