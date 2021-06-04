Глава Мінекономіки отримав трьох нових заступників

Кабмін 2 червня призначив Володимира Гринюка, Сергія Теленика та Крістіну Голубицьку заступниками міністра економіка Олексія Любченка.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду №№ 546-р, 547-р, 548-р від 2 червня, які опубліковані на Урядовому порталі.

Володимира Гринюка призначили першим заступником міністра.

Як зазначається на сайті Мінекономіки, Сергій Теленик почав трудову діяльність у 2006 році з посади молодшого викладача Національної академії СБУ.

З 2007 року працював на різних посадах у системі економічної контррозвідки СБУ за напрямком захисту фінансово-економічної безпеки держави та критичної інфраструктури.

З грудня 2020-го до червня 2021 року Теленик очолював Департамент податкових розслідувань ДПС України.

Також повідомляється, що Крістіна Голубицька розпочала свою трудову діяльність в 2010 році на посаді економіста відділу інвестиційного консалтингу ТОВ "Альтана капітал", займалась прогнозуванням біржових показників та оцінкою бізнесу.

З 2013 протягом двох років була членом правління ПАТ "Національний депозитарій України".

Також працювала над реформою управління державними підприємствами та приватизації в складі Команди підтримки реформ в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, згідно з проєктом МТД "Продовження інституційної підтримки в рамках проєкту архітектури реформ в Україні (АРУ)".

З 2019 по 2021 рік працювала над митною реформою в складі Команди підтримки реформ в Державній митній службі, згідно з проєктом МТД "Продовження інституційної підтримки в рамках проєкту архітектури реформ в Україні (АРУ)". Була керівником консультативно-дорадчого органу при Державній митній службі "Офіс підтримки реформ".

Зазначається, що Гринюк здобув кваліфікацію юриста та протягом 22 років займався науково-викладацькою діяльністю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Також він поєднував основну роботу з практичною діяльністю за сумісництвом, в тому числі на керівних посадах в приватному секторі.

У жовтні 2011 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З 2020 року член методичної ради при Офісі Генерального прокурора.

Читайте також: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Економічна правда