Глава Мінекономіки отримав трьох нових заступників
Кабмін 2 червня призначив Володимира Гринюка, Сергія Теленика та Крістіну Голубицьку заступниками міністра економіка Олексія Любченка.
Про це йдеться у розпорядженнях уряду №№ 546-р, 547-р, 548-р від 2 червня, які опубліковані на Урядовому порталі.
Володимира Гринюка призначили першим заступником міністра.
Як зазначається на сайті Мінекономіки, Сергій Теленик почав трудову діяльність у 2006 році з посади молодшого викладача Національної академії СБУ.
З 2007 року працював на різних посадах у системі економічної контррозвідки СБУ за напрямком захисту фінансово-економічної безпеки держави та критичної інфраструктури.
З грудня 2020-го до червня 2021 року Теленик очолював Департамент податкових розслідувань ДПС України.
Також повідомляється, що Крістіна Голубицька розпочала свою трудову діяльність в 2010 році на посаді економіста відділу інвестиційного консалтингу ТОВ "Альтана капітал", займалась прогнозуванням біржових показників та оцінкою бізнесу.
З 2013 протягом двох років була членом правління ПАТ "Національний депозитарій України".
Також працювала над реформою управління державними підприємствами та приватизації в складі Команди підтримки реформ в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, згідно з проєктом МТД "Продовження інституційної підтримки в рамках проєкту архітектури реформ в Україні (АРУ)".
З 2019 по 2021 рік працювала над митною реформою в складі Команди підтримки реформ в Державній митній службі, згідно з проєктом МТД "Продовження інституційної підтримки в рамках проєкту архітектури реформ в Україні (АРУ)". Була керівником консультативно-дорадчого органу при Державній митній службі "Офіс підтримки реформ".
Зазначається, що Гринюк здобув кваліфікацію юриста та протягом 22 років займався науково-викладацькою діяльністю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Також він поєднував основну роботу з практичною діяльністю за сумісництвом, в тому числі на керівних посадах в приватному секторі.
У жовтні 2011 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
З 2020 року член методичної ради при Офісі Генерального прокурора.
Читайте також: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді
Нагадуємо:
Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.
18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua