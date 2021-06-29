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"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 50 миллиаров

Вторник, 29 июня 2021, 12:40
 

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из них 19,340 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,265 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 24,362 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

 

За неделю уполномоченные банки выдали 381 кредитов на общую сумму 945,3 млн грн.

По состоянию на 29 июня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.

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Напоминаем:

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Сообщалось, что с начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда

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кредиты банки

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