"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 50 миллиаров

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из них 19,340 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,265 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 24,362 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

За неделю уполномоченные банки выдали 381 кредитов на общую сумму 945,3 млн грн.

По состоянию на 29 июня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.