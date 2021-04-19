Кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку бізнесу: на що пішли кошти платників податків

З появи державної програми “Доступних кредитів 5-7-9%” минуло трохи більше року. Чи працює вона, як належить та було задумано?

На запущену урядом 1 лютого 2020 року програму "Доступні кредити 5-7-9%" покладались великі сподівання. В Міністерстві фінансів тоді розраховували, що вона сприятиме зростанню рівня зайнятості, розвитку інноваційний та ефективних підприємств тим самим розширить податкову базу і збільшить доходи державного бюджету.

За два місяці після цього всі плани влади зруйнувала пандемія. Карантинні заходи призвели до згортання розвитку і закриття багатьох сегментів бізнесу. За таких обставин про зростання рівня зайнятості не могло бути і мови.

За рік роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%" за підтримки держави підприємці отримали кредитів на 32 млрд грн. Майже половина з них - 14,5 млрд грн - пішло не на розвиток бізнесу, а на рефінансування старих боргів під 0% річних.

Ще 12,7 млрд грн з загальної суми – це так звані антикризові кредити на поповнення оборотного капіталу під 0% або 3% річних.

І лише 4,8 млрд грн або 15% від всіх виданих за програмою кредитів – це інвестиційні кредити. Тобто кредити підприємцям, які на позичені гроші розвивають бізнес та створюють нові робочі місця. Саме заради цього і було розроблено та запущено цю програму.

Так на що пішли кошти платників податків якими фінансували програму, кого насправді кредитує програма та чи виконує свою свою основну функцію?

Кого підтримує програма

З середини лютого 2021 року темпи кредитування в рамках реалізації державної програми "Доступних кредитів 5-7-9%", значно прискорилися. Якщо за перші 10,5 місяців (квітень-2020-лютий-2021 року) її дії банки надали кредитів на 20 млрд грн, то лише за останні два місяці (з середини лютого до середини квітня 2021 року) – на 12 млрд грн.

Причому попит на інвестиційні кредити суттєво не змінився – їх щотижня видається в середньому близько 100 млн грн. А попит на рефінансування взятих раніше позик навіть впав (з 300-550 млн грн на тиждень восени 2020 року до 180-300 млн у лютому-квітні 2021 року), бо ті позичальники, які хотіли зменшити витрати на обслуговування раніше взятих кредитів, вже зробили це раніше.

Єдиний продукт програми, попит на який зріс, і який власне забезпечив прискорення темпів кредитування стали антикризові кредити під 0%. Щотижня їх видають на 1-1,5 млрд грн. Для цілей рефінансування щотижня видають позик на 318 млн грн.

Одна з ключових причин цього – початок посівної кампанії. Традиційно, наприкінці зими аграрний бізнес бере кредити для того щоб повністю профінансувати роботи "в полі".

І цього року з’явилася можливість робити це за рахунок державних коштів, чим власне і скористалися аграрії. За даними Міністерства економічного розвитку, вони є найбільшими отримувачами коштів за програмою "Доступних кредитів 5-7-9%". Всього на агробізнес припадає більше половини (53%) виданих в рамках програми позик.

Що поганого в тому, що кредити переважно надаються агробізнесу? Нехай навіть за рахунок коштів платників податків, адже більшість країн так чи інакше підтримують власних сільгоспвиробників.

Саме так. Україна не виняток. Сьогодні існує як мінімум п’ять різних програм підтримки державою вітчизняних аграріїв.

Це і програма часткової компенсації вартості техніки та обладнання, і окрема програма здешевлення кредитів, і компенсація вартості об'єктів, побудованих у 2018-2019 роках за рахунок кредитів, і інші види підтримки.

А ще наприкінці лютого цього року для агровиробників понизили ставку ПДВ з 20% до 14%. Тобто, поскаржитися на відсутність уваги вітчизняний агробізнес не може.

Агробізнес – найбільш платоспроможний та конкурентоздатний на сьогодні сектор української економіки. В ньому найменше непрацюючих банківських кредитів з поміж усіх секторів - лише 7,7%. Для порівняння, відносно транспортних компаній цей показник становить 24%, а для сегменту оптової торгівлі - всі 35,1%.

Звичайно, завжди є винятки, і в агросекторі. Чимало цих підприємців теж потерпають від кризи. Але в цілому сектор почуває себе значно краще від інших, в тому числі, й завдяки масштабній підтримці держави.

Очікування та реальність

Уряд декілька разів видозмінював та трансформував державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Спочатку її метою було фінансування інвестиційних проектів вже діючого бізнесу (не стартапів), а головним критерієм участі в ній було створення нових робочих місць.

Зокрема, програма передбачала можливість отримання до 1,5 млн грн кредитних коштів для власної справи. Позики планували надавати до п'яти років. В чому відмінність відсоткових ставок "5-7-9"?

5% — для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум два робочі місця.

7% — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створить робочі місця. За кожного найнятого працівника ставка знижувалась на 0,5%.

9% — для діючого бізнесу з виручкою 25-50 млн грн.

Згодом, до участі у програмі допустили бізнес, який хотів рефінансувати свої позики під більш низький відсоток або навіть під 0%. Під час коронакризи це був дуже правильний крок, який допоміг не допустити кризи неплатежів у банківському секторі.

З досвіду відомо, що якщо позичальник припиняє обслуговувати кредити через нестачу коштів або невизначеність, то дуже мало шансів, що він відновить платежі, навіть коли гроші в нього з’являться. Розширення кола учасників програми допомогло запобігти цій ситуації.

Наприкінці 2020 року програму знову розширили надавши можливість отримувати кошти на поповнення оборотного капіталу. В основному розрахунок був на бізнес, що займається торгівлею та потерпає від того, що під час постійних карантинних обмежень суттєво падають обсяги продажів.

Проте за фактом на торгівлю та виробництво припадає в два з половиною рази менше кредитів, ніж на агросектор - 20% проти 53% відповідно.

Відтак Україна отримала дещо парадоксальну ситуацію. Той бізнес, заради підтримки якого й запроваджувалась програма, бізнес, який створює нові робочі місця, має сплачувати за своїми позиками від 5 до 9% річних.

А той бізнес, який підтягнувся до програми згодом, і який рефінансує свої позики чи бере кредит на поповнення оборотних коштів, та при цьому не зобов’язаний створювати нових робочих місць, взагалі не сплачує відсотків за користування державними коштами.

Переформатувати, не можна залишити

Потенційна проблема програми, про яку варто думати вже зараз – це достатність коштів. Навіть за нинішніх обсягів фінансування, якщо кредитів далі взагалі більше не видаватимуть, витрати на компенсацію різниці між ринковою відсотковою ставкою та фактичною, лише у 2021 році перевищать 3 млрд грн.

Але в державному бюджеті на цей рік на програму "Доступні кредити 5-7-9%" закладено удвічі менше коштів – лише 1,6 млрд грн. Тобто за подальшого прискорення програми доведеться або перерозподіляти гроші з інших статей державного бюджету, або збільшувати його дефіцит та витрати коштів платників податків.

Державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" знову необхідне переформатування, запевнив недавно міністр фінансів Сергій Марченко. На цьому етапі перегляду умов програми, на його думку, доцільно відмовитися від кредитів рефінансування, чий позитивний ефект вже вичерпав себе, але зберегти можливість отримувати антикризові кредити під 0%.

Програму дійсно доцільно переглянути і повернутися до її первинної мети – розширення існуючого бізнесу. Та створення нового.

Варто, розширити критерії участі таким чином, щоб кошти та компенсацію відсотків отримували стартапи із реалістичними бізнес-планами. Нехай навіть зменшяться темпи кредитування за програмою, але вона більше слугуватиме розвитку саме підприємництва та буде більш ефективно розподіляти державні кошти.

Що стосується антикризових кредитів, цю частину також доцільно переглянути, на користь тих підприємців, які дійсно найбільше потерпають від кризи та можуть зовсім припинити діяльність, а не просто користуються можливістю профінансувати поточні витрати коштами всіх платників податків.

Стаття підготовлена в рамках проєкту "Ціна держави" аналітичного центру CASE Україна