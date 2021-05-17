"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 40,5 мільярдів

Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зокрема, 17,064 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,514 млрд грн - підприємці отримали на інвестиційні цілі, 18,195 млрд грн - у якості антикризових заходів.

За минулий тиждень видали 504 кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що від початку роботи програми "Доступних кредитів 5-7-9%" банки видали позик на 35,8 мільярдів гривень, з яких 2,2 мільярда гривень – протягом тижня 19 – 23 квітня.

За програмою кредитування 5-7-9% уповноважені банки з моменту старту видали кредитів вже на 30,8 мільярда гривень, з них 1,9 мільярда гривень за тиждень 29 березня – 2 квітня.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда