"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг 47,5 миллиардов

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 18,758 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,041 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 22,724 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

При этом, за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 512 кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31-м банком.

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Напоминаем:

Сообщалось, что с начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда