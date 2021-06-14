"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг 47,5 миллиардов
С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы 18,758 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,041 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 22,724 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.
При этом, за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 512 кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.
Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31-м банком.
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Напоминаем:
Сообщалось, что с начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.
В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".
Экономическая правда
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