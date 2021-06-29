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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 50 мільярдів

Вівторок, 29 червня 2021, 12:40
 

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 018 кредитів на загальну суму 49,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

З них 19,340 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,265 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 24,362 млрд грн у якості антикризових кредитів.

 

За тиждень уповноважені банки видали 381 кредитів на загальну суму 945,3 млн грн.

Станом на 29 червня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

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Нагадуємо:

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.

Повідомлялось, що від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда

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