"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 50 мільярдів
З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 018 кредитів на загальну суму 49,9 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
З них 19,340 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,265 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 24,362 млрд грн у якості антикризових кредитів.
За тиждень уповноважені банки видали 381 кредитів на загальну суму 945,3 млн грн.
Станом на 29 червня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.
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Нагадуємо:
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.
Повідомлялось, що від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.
У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".
Економічна правда
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