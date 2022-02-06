Государство в 2021 году предоставило кредитов под государственные гарантии на 74,2 миллиарда

В 2021 году государство предоставило кредитов под государственные гарантии на общую сумму 74,2 миллиарда, из которых 36,1 (49%) получили госпредприятия, еще 29 миллиардов (39,1%) получил "Укравтодор", а 8,1 (10, 9%) было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщается в публикации SOE Weekly для ЭП.

При этом 70% государственных гарантий были предоставлены по валютным кредитам.

К госпредприятиям, получившим госгарантии, относятся:

"Укрэнерго" – 21,5 млрд грн, или 59,6% от общей суммы государственных гарантий, предоставленных ГП (для еврооблигаций); 4,7 млрд грн или 13% от общей суммы (на программу повышения надежности подстанций); и 1,1 млрд. грн., или 3% от общей суммы (для обеспечения исполнения долговых обязательств);

"Укрзалізниця" – 5,1 млрд грн, 14,1% от общей суммы государственных гарантий (на проект развития электрификации);

"Укрпочта" – 1,9 млрд грн, или 5,3% от общей суммы государственных гарантий (на проект развития логистической сети);

"Шосткинский завод "Импульс" – 819 млн грн, или 2,3% от общей суммы государственных гарантий;

"Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения" – 490 млн грн, или 1,3% от общей суммы государственных гарантий (для обеспечения исполнения долговых обязательств);

"Антонов" – 400 млн грн, или 1,1% от общей суммы государственных гарантий (для обеспечения исполнения долговых обязательств).

Напоминаем:

В начале ноября "Укрэнерго" разместило гарантированные государством еврооблигации на сумму 825 млн. долларов под 6,7% годовых.