Кабмин утвердил порядок распределения бюджетных средств на вакцинацию

Правительство утвердило Порядок распределения средств госбюджета, направленных на мероприятия по вакцинации населения и предотвращения коронавируса.

Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства 25 мая, сообщает пресс-служба Минфина.

Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.

"Согласно указанному Порядку, определяется механизм предоставления обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

А также - проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету ВРУ по вопросам бюджета и т.д.", - пояснили в ведомстве.

Экономическая правда