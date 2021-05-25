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Кабмин утвердил порядок распределения бюджетных средств на вакцинацию

Вторник, 25 мая 2021, 13:25
 

Правительство утвердило Порядок распределения средств госбюджета, направленных на мероприятия по вакцинации населения и предотвращения коронавируса.

Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства 25 мая, сообщает пресс-служба Минфина.

Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.

"Согласно указанному Порядку, определяется механизм предоставления обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

А также - проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету ВРУ по вопросам бюджета и т.д.", - пояснили в ведомстве.

Экономическая правда

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Кабмин Минфин коронавирус

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