Кабмин утвердил порядок распределения бюджетных средств на вакцинацию
Правительство утвердило Порядок распределения средств госбюджета, направленных на мероприятия по вакцинации населения и предотвращения коронавируса.
Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства 25 мая, сообщает пресс-служба Минфина.
Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.
"Согласно указанному Порядку, определяется механизм предоставления обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств.
А также - проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету ВРУ по вопросам бюджета и т.д.", - пояснили в ведомстве.
Экономическая правда
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