Кабмін затвердив порядок розподілу бюджетних коштів на вакцинацію

Уряд затвердив Порядок розподілу коштів держбюджету, спрямованих на заходи з вакцинації населення та запобігання коронавірусу.

Відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні уряду 25 травня, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

"Відповідно до зазначеного Порядку, визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

А також - проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету ВРУ з питань бюджету тощо", - пояснили у відомстві.

Економічна правда