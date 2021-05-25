Кабмін затвердив порядок розподілу бюджетних коштів на вакцинацію
Уряд затвердив Порядок розподілу коштів держбюджету, спрямованих на заходи з вакцинації населення та запобігання коронавірусу.
Відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні уряду 25 травня, повідомляє прес-служба Мінфіну.
Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.
"Відповідно до зазначеного Порядку, визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів.
А також - проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету ВРУ з питань бюджету тощо", - пояснили у відомстві.
Економічна правда
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