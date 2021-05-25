Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін затвердив порядок розподілу бюджетних коштів на вакцинацію

Вівторок, 25 травня 2021, 13:25
 

Уряд затвердив Порядок розподілу коштів держбюджету, спрямованих на заходи з вакцинації населення та запобігання коронавірусу.

Відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні уряду 25 травня, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

"Відповідно до зазначеного Порядку, визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

А також - проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету ВРУ з питань бюджету тощо", - пояснили у відомстві.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Мінфін коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін готує зміни щодо продажу нерухомості: чим більше угод, тим більше податків 25 травня 2021, 11:35
Корпоративна реформа: Шмигаль доручив відновити роботу Номінаційного комітету 24 травня 2021, 17:14
В уряді пропонують розмитнювати автівки через "Дію" – Шмигаль 21 травня 2021, 20:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!