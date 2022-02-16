Все разделы
Укр / Рус

Правительство сменило руководителя Госпродпотребслужбы

Среда, 16 февраля 2022, 13:45 - Алексей Павлыш
 
Владислава Магалецкая
фото: госпродпотребслужба

Кабмин уволил Владиславу Магалецкую с должности главы Госпродпотребслужбы и назначил временным руководителем ведомства Анатолия Вовнюка.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

В начале февраля глава Госпродслужбы Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

"Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - сказала тогда Магалецкая.

Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.

Вовнюк с декабря 2020 года работал заместителем председателя Госпотребслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Госпродпотребслужба

powered by lun.ua
Материалы по теме
Деньги за вакцинацию можно будет потратить на подписку на печатные газеты и журналы 10 февраля 2022, 12:55
Подсанкционных аграриев лишили господдержки 9 февраля 2022, 16:10
"Тысяча за вакцинацию": Ощадбанк начал оформлять карточки для подростков 9 февраля 2022, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте