Правительство сменило руководителя Госпродпотребслужбы
Кабмин уволил Владиславу Магалецкую с должности главы Госпродпотребслужбы и назначил временным руководителем ведомства Анатолия Вовнюка.
Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
В начале февраля глава Госпродслужбы Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.
"Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - сказала тогда Магалецкая.
Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.
Вовнюк с декабря 2020 года работал заместителем председателя Госпотребслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Экономическая правда
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