Правительство сменило руководителя Госпродпотребслужбы

Владислава Магалецкая фото: госпродпотребслужба

Кабмин уволил Владиславу Магалецкую с должности главы Госпродпотребслужбы и назначил временным руководителем ведомства Анатолия Вовнюка.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

В начале февраля глава Госпродслужбы Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

"Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - сказала тогда Магалецкая.

Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.

Вовнюк с декабря 2020 года работал заместителем председателя Госпотребслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Экономическая правда