Сети АЗС снизили цены на топливо вследствие госрегулирования

В течение 21-24 мая разборные сети снизили цены на топливо в среднем на 1-11 копеек за литр, это связано с определением Минэкономики максимальной торговой надбавки на дизтопливо и бензин.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 кол/л, до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел лишь на ОККО - на 25 кол/л, до 29,50 грн/л. Стоимость ДТ в обеих сетях осталась на прежнем уровне - 27,89 грн/л.

SOCAR опустил цену бензина на 38-51 кол/л, однако не изменил цену ДТ - 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуеме дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В сети KLO бензины стали дешевле на 25 кол/л А-92 - до 29,52 грн/л, А-95 - до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 кол/л.

Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5 - 38 кол/л в сетях Chipo и "Рур групп". Кроме того, "Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 кол/л, до 28,99 грн/л.

Средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 кол/л 24 мая, в 28,16 грн/л; бензина А-95 - на 11 кол/л, до 28,93 грн/л, ДТ - на 1 кол/л, до 27,35 грн/л.

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Напоминаем:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики объяснило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива. Впоследствии АЗС возобновили его продажу.