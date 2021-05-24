Мережі АЗС знизили ціни на пальне внаслідок держрегулювання

Протягом 21-24 травня розбірні мережі знизили ціни на паливо в середньому на 1-11 копійок за літр, це пов’язано з визначенням Мінекономіки максимальної торговельної надбавки на дизпаливо та бензин.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 38 коп/л, до 29,84 грн/л. Бензин А-92 здешевшав лише на ОККО – на 25 коп/л, до 29,50 грн/л. Вартість ДП в обох мережах залишилася на колишньому рівні – 27,89 грн/л.

SOCAR опустив ціну бензинів на 38-51 коп/л, проте не змінив ціну ДП – 30,98 грн/л. Як повідомили в компанії, дизпальне, що реалізовується, підпадає під категорію преміального.

У мережі KLO бензини стали дешевше на 25 коп./л: А-92 – до 29,52 грн/л, А-95 – до 29,74 грн/л. AMIC і Shell знизили ціни на бензини на 35-36 коп./л.

Також вартість бензинів знизилася в межах 5 – 38 коп/л у мережах Chipo і "Рур груп". Окрім того, "Нефтек" опустив ціну на своє фірмове дизельне пальне на 50 коп/л, до 28,99 грн/л.

Середня ціна бензину А-92 знизилася на 7 коп/л 24 травня, до 28,16 грн/л; бензину А-95 – на 11 коп/л, до 28,93 грн/л, ДП – на 1 коп/л, до 27,35 грн/л.

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Нагадуємо:

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального. Згодом АЗС відновили його продаж