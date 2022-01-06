Совладельцы WOG Ивахив и Лагур разделят между собой акции компании – СМИ

фото wog

Крупнейшие акционеры WOG Степан Ивахив и Сергей Лагур планируют разделить между собой 100% акций компании.

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на собственный источник компании.

Разделить между собой акции планируют за счет последнего пакета в 25%, принадлежащего детям погибшего Игоря Еремеева. По данным издания, переговоры между сторонами завершились и соглашение вскоре подпишут.

Также Антимонопольный комитет направил запрос о разрешении Ивахиву и Лагуру на приобретение акций "W.O.G. Holding Limited", обеспечивающие 50% голосов в управлении компанией.

Основателями сети WOG являются Еремеев и Лагур, компания начала торговлю нефтепродуктами в конце 90-х. В настоящее время в сеть входит более 400 АЗС, товарооборот составляет около 1,4 млрд долларов в год.