За неделю топливо подорожало на 0,5-2 грн/л

За неделю (21-28 января) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1,13 грн/л и составила 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельное топливо — на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

По сетям АЗС повышение распределилось так:

WOG и ОККО. А-92 и А-95 + 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. ДТ + 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

KLO. А-92 — до 33,09 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л.

SOCAR. Бензины + 1,33-1,5 грн/л, ДТ — + 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта"). Бензин и ДТ + 1 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие + 0,3-1,85 грн/л.

Издание отмечает, что рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.