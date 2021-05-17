Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

О восстановлении продаж брендовых бензинов и дизтоплива, в частности, сообщили SOCAR и KLO.

"SOCAR возобновляет продажу премиального горючего Nano 95, Diesel Nano Extro.

Это решение было принято в соответствии с разъяснением Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно постановления Кабинета Министров Украины №474 от 14.05 об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо.

Премиальное топливо доступно во всей сети наших АЗК уже сейчас", - сообщила пресс-служба SOCAR в Facebook.

О возобновлении продаж премиальных VENTUS 95 и VENTUS Diesel после разъяснений Минэкономики сообщили и в сети KLO.

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Экономическая правда