Правительство установило временное госрегулирование цен на топливо - СМИ

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в правительстве.

Так, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. Отныне на период действия карантина также будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн / литр) и бензина (не выше 5 грн / литр).

Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), с учетом таможенных платежей (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц.

Расчеты осуществлять НАК "Нафтогаз Украины", который будет их будет предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а ведомство – публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должен составлять 27,89 грн / л, бензина - 30,22 грн / л.

Напоминаем:

Минэкономики предлагает на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива (не выше 7 грн / литр) и бензина (не выше 5 грн / литр).