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Последствия регуляции: WOG прекращает реализацию премиального топлива

Воскресенье, 16 мая 2021, 10:00
 

Сеть автозаправочных комплексов WOG прекращает реализацию горючего 95 Mustang и ГП+Mustang в связи с постановлением которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Об этом сообщает сеть АЗК "WOG" в Фейсбук. 

В сообщении указывается, что в связи с обнародованием проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 года № 1236", которая предусматривает введение временного государственного регулирования цен на горючее, сеть вынуждена прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ГП + Mustang. 

Напоминаем: 

На  заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). 

Министр экономики Игорь Петрашко заявил , что такой шаг - ответ на необоснованный рост цен на горючее в розничных сетях.



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