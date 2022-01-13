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Большие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо, в частности, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" (1540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнефть" и др.) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой группы "А-95".

В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л, ДТ – до 30,00 грн/л.

"На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 31,00 и 30,00 грн/л", - говорится в сообщении.

В то же время на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 50 коп./л и 0,95 коп./л – до 31,99 и 32,92 грн/л соответственно.

Дизельное топливо в этих сетях прибавило в стоимости 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

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Напомним:

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов (27,92 грн/литр) и дизтоплива (25,16 грн/литр), из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).