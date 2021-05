Из-за мирового дефицита чипов автопроизводители потеряют 110 миллиардов долларов в этом году - прогноз

Вследствие мирового нехватки полупроводников, который появился из-за активного спроса на технику в период карантина, автопроизводители потеряют 110 млрд долларов выручки в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters на основе прогноза консалтинговой компании AlixPartners.

До этого эксперты оценивали потенциальные потери из-за дефицита на уровне 61 млрд долларов, однако на самом деле потери составят почти вдвое больше. Кризис поразит производство 3,9 миллиона единиц транспорта.

Автопроизводители преимущественно заключали соглашения о прямых поставках с производителями определенного сырья, включая драгоценные металлы, такие как палладий и платина, используемые в системах очистки выхлопных газов. Теперь компании пытаются также строить прямые связи с производителями полупроводников.

Ранее, добавил топ-менеджеров консалтинга Марк Уэйкфилд, автопроизводители неохотно заключали долгосрочные соглашения и брали на себя финобязательства по покупке полупроводников и другого сырья. Однако теперь, говорит он, это уже не потенциальный риск потери производства из-за дефицита полупроводников, а вполне реальный.

Накануне Ford Motor Co заявил, что вносит изменения в конструкцию автомобильных составляющих, чтобы использовать более доступные микросхемы вследствие имеющегося дефицита.

Напоминаем:

Во время карантина, вызванных пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытия заводов на локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.

