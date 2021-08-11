В мире резко дорожают новые автомобили. Затронет ли Украину?

У 2021 році світовий автопром не відноситься. Через низку економічних причин зупиняються заводи, і виробництво може бути нижчим, ніж у 2020 році.

Навесні через нестачу компонентів про скорочення виробництва на шести підприємствах у Північній Америці оголосив американський автогігант Ford, а японська Honda закрила завод у Великій Британії, який працював з 1985 року.

Через зрив постачання запчастин зупинилися три заводи найбільшої автомобільної компанії світу – японської Toyota, а керівництво найбільшої американської автомобільної корпорації General Motors через нестачу мікрочипів поставило на паузу п'ять великих підприємств.

Цей список далеко не вичерпний. Наслідок зупинки заводів закономірний: виробництво авто скорочується в усьому світі. У 2020 році світове виробництво автомобілів упало на 16%, у 2021 році падіння триває.

У другому кварталі 2021 року виробництво автомобілів у США порівняно з першим кварталом упалона 22,5%. У Великій Британії за пів року випустили на 38,4% менше авто, ніж у середньому за останні п'ять років, а в Китаї в останні місяці виробляють менше автомобілів, ніж у карантинному 2020 році.

Як це позначиться на галузі? За розрахунками американської консалтингової фірми AlixPartners, автоіндустрія у 2021 році не отримає 110 млрд дол. Зазвичай скорочення виробництва б'є по кишенях власників компаній, та не цього разу. Падіння пропозиції супроводжується зростанням попиту.

За оцінками S&P Global, у 2021 році продажі автомобілів у світі збільшаться на 8-10% порівняно з 2020 роком. За таких умов єдиний варіант розвитку подій – зростання цін на авто. Це вже реальність.

За даними компанії Kelley blue book, у 2021 році ціни на нові авто у США зросли на 5,4% порівняно з 2020 роком. У середньому легкове авто подорожчало на 2 тис дол. Найбільше, на 12%, виросли ціни на машини марки Mitsubishi.

Ще гірша ситуація на ринку вживаних транспортних засобів. За 2020 рік ціни на автомобілі з пробігом уЄС зросли на 11%. У США вартість машин за останній рік підвищилася на 45%, в Австралії – на 34%.Що спричинило спад виробництва автомобілів у світі та чи подорожчають уживані авто в Україні?

Нестача мікрочипів

Дефіцит мікрочипів називають головною причиною зупинки автопідприємств у світі. Завдяки цим компонентам працює вся електронна техніка, і їх нестача – справжня катастрофа для виробництв, пов'язаних з високими технологіями.

Чипів бракує через раптовий підвищений попит на ноутбуки, сервери та інше обладнання. Свою роль відіграли й технологічні санкції США проти Китаю, які змусили компанії цієї країни запасатися мікросхемами на багато місяців уперед.

Для виробників авто дефіцит мікросхем особливо болісний, адже частка електроніки в машинах з роками зростає. За даними звіту Deloitte, частка електричних приладів у вартості кожного автомобіля становить близько 40%. Для порівняння: у 2000 році цей показник перебував на рівні 18%.

Якщо для виробництва не вистачатиме найменшого компонента, машина в салоні не з'явиться. Чипи для авто роблять на тих же підприємствах, які працюють для іншої електроніки, тому ажіотаж зачепив усіх. На потужності одного заводу претендують і автофірми, і виробники побутової техніки.

Після початку пандемії автовиробники вважали, що попит на машини буде низьким. Через це у 2020 році вони зменшили замовлення мікросхем. Коли ж виявилося, що попит на автомобілі стрімко відновився, і для виробництва треба більше чипів, було пізно: заводи вже обслуговували інші технологічні компанії.

Один з виробників мікросхем повідомив Wall Street Journal, що представникам автомобільної індустрії доводиться чекати на свої замовлення до 40 тижнів.

Ще одним ударом по індустрії стали катастрофи на виробництвах мікрочипів.

19 березня на японському заводі Renesas спалахнула велика пожежа. Ця компанія, за різними оцінками, контролює 20-30% ринку мікроконтролерів для автомобільного виробництва. Більшість пошкодженого внаслідок пожежі обладнання працювала на потреби автомобільних корпорацій.

За даними брокерської компанії Nomura Securities Co, пожежа на заводі Renesas призвела до скорочення світового автомобільного виробництва на 7% від тримісячних планових обсягів. Мова йде про 1,6 млн машин.

У лютому штат Техас накрив морозний шторм, який призвів до масового вимкнення електроенергії та зупинки виробництв мікрочипів. Тоді тимчасово припинили роботу чотири заводи, що зірвало постачання напівпровідників.

Швидко збільшити виробництво мікрочипів не вийде. Це виробництво дуже складне та потребує неабиякого досвіду в галузі мікроелектроніки. Обладнання для заводів з виробництва напівпровідників коштує дорого і при цьому швидко старіє, через що інвестиції в такі проєкти сягають мільярдів доларів.

Як довго триватиме ця криза, не знає ніхто. Судячи із заяв виробників та аналітиків, гострий дефіцит чипів буде відчуватися до 2022 року.

Подорожчання сировини

Вартість автомобілів зростає і через дефіцит сталі, алюмінію та пластику. Нестача пластикових смол спіткала автовиробників навесні через заморозки у Техасі, які призвели до зупинки місцевих заводів. Також бракувало контейнерів для транспортування, збільшився загальний попит на товари з пластику.

Через це зірвалися ланцюги постачання для низки автозаводів та зросли ціни на цю сировину. У США ціна на пластик навесні підвищилася на 35%. Директор німецької асоціації TecPart Марк Вальгейт каже, що наслідки "пластикової" кризи виробники відчуватимуть щонайменше до кінця серпня 2021 року.

Подорожчала і сталь – головний компонент для виробництва кузовів.

У 2020 році ціни на сталь зросли на приголомшливі 200%. Причина проста: сталеварні заводи зменшили обсяг виробництва під час пандемії та виявилися не готовими до швидкого відновлення попиту. У США та ЄС поки не чекають повернення старих цін на сталь, адже світова економіка стає на ноги.

Більш того, коли криза чипів закінчиться, автокомпанії нарощуватимуть випуск машин та замовлятимуть ще більше сировини, що буде тиснути на ціни.

Дедалі більшу роль у виробництві автомобілів відіграє алюміній. Він легший за сталь і вдвічі ефективніше гасить удари, тому з нього виготовляють бампери. Зі сплавів алюмінію також роблять захист для батарейного відсіку Tesla. Вміст алюмінію в конструкції середнього авто до 2026 року зросте на 12% до 233 кг.

За перше півріччя алюміній подорожчав на 30% порівняно з цим же періодом 2020 року. Ціна на нього найвища за останні десять років: 2 600 дол за тонну.

Що з уживаними автомобілями

"У США ціни на нові авто зросли на 10%. Однак це пів біди. Не можна просто купити новий автомобіль у салоні. Можна лише зробити замовлення і забрати машину через три-шість місяців", – каже Павло Щебетенко, директор з розвитку компанії 7Motors, яка допомагає купувати вживані американські авто.

За його словами, американці не бажають чекати, тому масово купують уживані автомобілі. Через це ціни на них зросли і тепер деякі моделі на вторинному ринку коштують дорожче, ніж нові з "доставкою через пів року".

Велику роль у підвищенні попиту також відіграли грошові пільги для американців та поліпшення споживчої поведінки.

Парадокс, але тепер авто з пробігом не дешевшають з кожним місяцем, а дорожчають. Таку тенденцію можна спостерігати і в країнах Європи.

Це торкнеться й українців, для яких купівля вживаних автомобілів за кордоном є звичною справою. Машини з Євросоюзу в Україні цінують за їх дешевизну та швидку доставку, зі США – за прозорість та хороше співвідношення ціни і якості.

Купити вживане авто з ЄС або зі США завжди було вигідніше порівняно з придбанням на внутрішньому ринку. Однак тепер ситуація змінилася.

"Якщо раніше пригнати авто зі США було вигідніше на 30-40%, ніж купувати в Україні, то тепер вигода – 10-15%. Це стосується авто в дешевому сегменті (до 10 тис дол. – ЕП). Найменше зростання цін позначилося на дорогих авто, за які конкуренція на аукціонах буде меншою", – зазначив Щебетенко.

На внутрішньому ринку вживаних машин ціни не зростуть. Це пов'язано з тим, що українці часто купують авто в Кореї, ЄС та США, а не всередині країни. Як наслідок – на внутрішньому ринку попит менший і ціни поступово знижуються.

Більш того, внутрішній ринок насичують авто, які українці придбали за кордоном і хочуть продати, тому ціни на популярні моделі падатимуть ще більше.

За кордоном до прогнозів ставляться обережно. Індекс Манхейма, який вимірює вартість старих авто в США, у липні зафіксував зменшення цін на 1,7%.

Експерти американського профільного видання Autoblog вважають це короткостроковою корекцією і не чекають радикального падіння цін, адже пропозиція ще нескоро наздожене попит. У Європі тимчасом фіксують зменшення запасів уживаних авто, що стимулює подальше зростання цін.