В США популярные подержанные авто стали стоить больше новых

В США подержанные машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своих первоначальные цены.

Об этом сообщает AP.

Так, в прошлом году автопроизводители должны были закрыть заводы на карантин, что сократило производство. В то же время, спрос на ноутбуки, телефоны и другую бытовую технику спровоцировал переход производителей компьютерных чипов на производство полупроводников для этих товаров. Это привело к дефициту микросхем в автоиндустрии.

Отсутствие новых транспортных средств и высокие цены привели к тому, что на рынок бывших в употреблении автомобилей пришло больше людей, поэтому спрос там тоже высок.

Например, модель Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой составляла около 29 000 долларов. Дилеры переплачивают почти тысячу долларов, чтобы приобрести подержанную машину, и потом перепродать ее конечному потребителю по 33 тысячи долларов.

Отмечается, что в течение года цены на транспортные средства выросли почти на 30%, в результате чего и возникает "надбавка" за подержанные авто. Кроме того, такое повышение цен составляло треть уровня инфляции в США за прошедший месяц. Средняя цена авто в июне составляет 26,457 тысячи долларов.

В то же время, говорят аналитики, есть признаки замедления цен на авто. Сейчас недельный прирост цен - самый низкий за 17 недель.

