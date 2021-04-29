Курс валют на 29 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 33,62 - 33,62 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,63 - 27,83 гривни. Евро покупают по 33,31 гривни, продают по 33,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,77 гривни, евро - 33,38 - 33,51 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 апреля на уровне 27,79 гривни.
28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 28 апреля на уровне 27,77 гривни.
28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Экономическая правда
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