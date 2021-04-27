Гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Вівторок, 27 квітня 2021, 19:50
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,56 грн (на 27 квітня – 33,65 гривні).
Нагадуємо:
27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
Економічна правда
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