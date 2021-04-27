Гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,56 грн (на 27 квітня – 33,65 гривні).

Нагадуємо:

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Економічна правда