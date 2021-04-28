Курс валют на 28 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,77 - 27,79 гривні;
Євро – 33,50 - 33,53 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64 – 27,83 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,69 - 27,77 гривні, євро - 33,33 - 33,44 гривні.
Нагадуємо:
27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.
Економічна правда
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