Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,77 - 27,79 гривні;

Євро – 33,52 - 33,54 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65 – 27,83 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,70 - 27,77 гривні, євро - 33,34 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Економічна правда