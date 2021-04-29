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Офіційний курс: гривня дещо ослабла до долара

Четвер, 29 квітня 2021, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,79 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 28 квітня – 33,56 гривні).

Нагадуємо:

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Економічна правда

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