Два космических аппарата готовятся к высадке на Марс

Китайский космический аппарат Tianwen-1, на борту которого находится марсоход, успешно вышел на орбиту Марса, в то время как американский космический модуль с марсоходом агентства NASA, как ожидается, сделает это 18 февраля.

Источник: China National Space Administration. NASA

Детали: Планируется, что марсоход Tianwen-1, который был запущен 23 июля прошлого года и преодолел до орбиты Марса около 475 миллионов километров, несколько месяцев будет анализировать поверхность Марса, после чего состоится попытка приземления на поверхность Красной планеты. Если посадка окажется удачной Китай станет второй страной в мире (после США), которой это удалось.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Справка: Китай стал шестой страной (организацией) в мире, которая удачно отправила космический аппарат на Марс, после США, СССР, Индии, Европейского космического агентства (ESA) и Эмиратов (ОАЭ), космический аппарат которых достиг орбиты Марса на день раньше - 9 февраля.

Детали: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля достигнет орбиты Марса.

Место посадки Perseverance это 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

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Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс. Один из марсоходов — "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Напомним:

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Украинская правда