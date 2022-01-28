SpaceX планирует на этот год 52 запуска – по одному в неделю
Компания SpaceX Илона Маска в этом году планирует запустить 52 ракеты – в среднем по одному запуску в неделю.
Об этом пишет CNBC.
Компания планирует побить собственный рекорд 2021 года (31 запуск).
"Это невероятный темп", – заявила член комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус.
Но она не уточнила, будут ли входить в эти 52 запуска старта Starship.
"SpaceX успешно завершила 31 запуск в 2021 году, что побило предыдущий рекорд из 26 запусков в 2020 году.
Компания представляла примерно пятую часть успешных запусков орбитальных ракет в мире в прошлом году", - говорится в сообщении.
В начале года компания уже работает в темпе в среднем по запуску за неделю: сейчас уже три успешных запуска Falcon 9 и еще два ожидаются до конца месяца.
"Ключевой частью быстрого запуска SpaceX в прошлом году была способность частично повторно использовать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy", – объясняет издание.
Напомним:
Ранее американская приватная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Экономическая правда
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