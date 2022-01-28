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SpaceX планирует на этот год 52 запуска – по одному в неделю

Пятница, 28 января 2022, 14:05
 
фото: spaceX

Компания SpaceX Илона Маска в этом году планирует запустить 52 ракеты – в среднем по одному запуску в неделю.

Об этом пишет CNBC.

Компания планирует побить собственный рекорд 2021 года (31 запуск).

"Это невероятный темп", – заявила член комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус.

Но она не уточнила, будут ли входить в эти 52 запуска старта Starship.

"SpaceX успешно завершила 31 запуск в 2021 году, что побило предыдущий рекорд из 26 запусков в 2020 году.

Компания представляла примерно пятую часть успешных запусков орбитальных ракет в мире в прошлом году", - говорится в сообщении.

В начале года компания уже работает в темпе в среднем по запуску за неделю: сейчас уже три успешных запуска Falcon 9 и еще два ожидаются до конца месяца.

"Ключевой частью быстрого запуска SpaceX в прошлом году была способность частично повторно использовать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy", – объясняет издание.

Напомним:

Ранее американская приватная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

Экономическая правда

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Маск космос SpaceX

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