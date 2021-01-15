10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

Незважаючи на пандемію 2020 рік відзначився видатними технологічними розробками, але 2021 рік обіцяє бути не менш цікавим з точки зору нових електроних гаджетів і "техноподій".

Традиційно ЕП розповідає про найбільш очікувані події та технічні розробки, які здивують світ в новому році.

10. Початок продажу самошнуруючих кросівок

Концепція кросівок, які самі зашнуровуються, стала популярною ще в далекому 1989 році після виходу фільму "Назад у майбутнє 2".

Через 27 років компанія Nike випустила першу пару таких кросівок. В 2016 році HyperAdapt 1.0 дебютували на ринку за ціною 720 дол. Обмежена пропозиція (придбати кросівки могла лише невелика група користувачів додатку Nike+) призвела до того, що на торговельних майданчиках ціна однієї пари сягає 5 тис євро.

Оновлена модель Adapt BB, Nike презентувала в 2019 році. Коштували вона дешевше - 350 дол. Проте ці кросівки не були частиною популярного бренду Jordan.

В листопаді 2020 року Nike представила Air Jordan Adapt 11 - перші кросівки в бренді Jordan, що включають технологію самозав'язування Adapt.

Цю технологію компанія тестує з 2016 року, а головний дизайнер бренду Jordan Мартін Лотті називає її "найкращою із технологій Nike".

Продажі Air Jordan Adapt 11 вже розпочались. Ціна кросівок - 500 дол.

9. Пошуковий маячок AirTag від Apple

AirTag — це бездротової маячок, призначений для пошуку втрачених речей.

Зазвичай такі маячки кладуть в одну із секцій сумки, гаманця або валізи, щоб відстежувати його місце розташування на екрані смартфона. Спочатку передбачалося, що трекер назвуть Apple Tag, але в iOS 13.2 знайшлося комерційна назва пристрою — AirTag.

Основу маячка, швидше за все, складе чіп U1, який встановлюється в iPhone 11 і відповідає за бездротове з'єднання і максимально точне позиціювання. Завдяки йому трекер дозволить визначити місце розташування загубленої речі з точністю до декількох сантиметрів.

До того ж не виключено, що AirTag зможе встановлювати з'єднання з iPhone користувачів, які проходять поруч, використовуючи їх в якості передавачів, щоб передати відомості про своє місцезнаходження власнику.

AirTag буде сумісний з пошуковим додатком Find My. В одній з тестових збірок iOS 13 там навіть був відповідний розділ, який до релізу просто видалили. Але, судячи з усього, пошук буде здійснюватися після натискання на піктограму прив'язаного до профілю AirTag, а місце розташування втраченого предмета буде показано на карті.

Для наочності планується позначати шуканий об'єкт зображенням повітряної кулі в AR.

Орієнтовно новинка коштуватиме 39 дол.

8. Perseverance здійснить посадку на Марс

18 лютого 2021 року марсохід Perseverance (Наполегливість) американського космічного агентства NASA здійснить посадку в північній півкулі Марса. Perseverance покинув Землю 30 липня і вже подолав 337 з 470 мільйонів кілометрів запланованого шляху.

В день прибуття марсохода на Марс сигнал до нього буде йти 11 хвилин 30 секунд.

Карта польоту марсоходу Rerseverance

Напередодні посадки у U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

7. Наклейка для виявлення COVID-19

Пристрій під назвою BioButton розміром з середню монету приклеюється до верхньої частини грудної клітки за допомогою медичного клею і використовує датчики, щоб постійно відстежувати температуру тіла, частоту дихання і серцевих скорочень, рівень активності та сон.

Виробник BioIntelliSense каже, що за кілька днів BioButton може зібрати достатньо даних, щоб допомогти визначити, чи є у носія пристрою симптоми можливої ​​коронавірусної інфекції, навіть якщо він не помічаєте, що захворів.

Пристрій BioButton для виявлення симптомів COVID-19 ДЖЕРЕЛО: KKTV.COM

Компанія презентувала пристрій на виставці CES 2021 в Лас-Вегасі. BioIntelliSense сподівається, що технологія може бути використана для того, щоб зробити місця відпочинку, круїзи та навіть робочі місця більш безпечними.

В компанії кажуть, що попередня версія пристрою виявилася настільки ж точною, як і пристрої, що використовуються в лікарнях для вимірювання частоти серцевих скорочень, температури та дихання.

Вартість користування пристроєм складе 1 дол на день протягом 60 днів безперервного моніторингу.

6. Підписка на автопілот Tesla

З 2021 року автопілот Tesla можна оплачувати за передплатою. Про це повідомив у своєму Twitter глава компанії Ілон Маск.

"Ми запустимо місячну підписку на автопілот на початку наступного року", - написав Маск у відповідь на запитання одного з користувачів соцмережі. Вартість передплати на автопілот поки не названа.

Автопілот в Tesla не є вбудованою опцією, його необхідно купувати окремо. Повна вартість цієї опції становить 10 тис дол. Для порівняння, ціна самих бюджетних моделей Tesla починається від 35 тис дол.

Підписка на автопілот підійде тим, хто купує авто в лізинг. У цьому випадку людина користується машиною кілька років, після чого змінює її на нову модель, і покупка опції за повну вартість не має сенсу.

За 2020 рік в Україні зареєстрували 865 автомобілів Tesla Model 3 і 753 Tesla Model S.

5. Імплантація чіпу в мозок людини

Компанія Neuralink, яка розробляє технологію для підключення мозку людини до комп'ютера, може бути готова розмістити в людині версію свого імплантату "протягом року", заявив Ілон Маск в травні 2020 року.

Чіп N1 sensor

Neuralink - це нейротехнологіческая компанія, заснована Ілона Маском в Сан-Франциско в 2016 році. Її діяльність націлена на розробку імплантуються інтерфейсів мозок-машина. Початкова мета імплантату, зазначає Маск, полягає в тому, щоб використовувати його як засіб для лікування травм мозку.

4. Електромобіль від Apple

Електромобіль від Apple може бути представлений вже восени цього року, повідомляє портал MacRumors посилаючись на анонімних керівників тайваньських фабрик.

Lexus RX350 з лідаром від Apple ДЖЕРЕЛО: THELASTDRIVERLICENSEHOLDER.COM

За повідомленням порталу, виробники Тайваню готуються до нарощування виробництва частин Apple Car в другому кварталі 2021 року. Також повідомляється, що Apple таємно тестувала прототипи автомобілів в Каліфорнії. Компанія отримала дозвіл від Департаменту автотранспортних засобів штату на тестування самоврядних автомобілів в 2017 році, і в тому ж році вона була помічена у використанні позашляховиків Lexus, оснащених лідарним обладнанням.

За словами аналітика Мін-Чі Куо, що спеціалізується на продуктах Apple, перший "яблучний" автомобіль буде випущений між 2023 і 2025 роками.

Однак джерела в Тайвані стверджують, що компанія готує реліз на вересень 2021 року, що значно випереджає розклад.

3. Серійне виробництво Tesla Cybertruck

За планом, серійне виробництво Tesla Cybertruck почнеться в 2021 році на новому заводі Gigafactory 5 в Остіні, штат Техас. Якщо вірити недавніми оцінками аналітиків, обсяг замовлень на Cybertruck вже перевищив 650 тисяч автомобілів. Також на цьому заводі будуть вироблятися кросовери Model Y, седани Model 3 для Східного узбережжя США і тягачі Tesla Semi.

Всього планується три версії Tesla Cybertruck, що відрізняються кількістю моторів - одним, двома і трьома (базова - з заднім приводом, середня і топова - повнопривідні), і дальністю ходу на одній зарядці - 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) і 500 миль (800 км) відповідно.

Першими вийдуть більш дорогі версії з двома (вартість становитиме 49,9 тис дол) і трьома моторами (69,9 тис дол), тоді як "народний" Cybertruck (39,9 тис дол) затримається мінімум до кінця 2022 року.

2. Початок продажу смартфона з розсувним екраном

Під час презентації на виставці CES 2021 компанія LG представила смартфон LG Rollable з розсувним екраном. Побачити, як змінюється розмір екрану, можна на останніх секундах презентації. Спочатку він має габарити невеликого планшета, а потім екран втягується в корпус і пристрій стає схожим на звичним нам смартфон.

Смартфон LG Rollable з розсувним екраном ДЖЕРЕЛО: IXBT.COM

Складаний механізм всередині телефону повинен підтримувати постійний натяг на великому екрані, а це означає, що LG Rollable може уникнути тих складок, які можна побачити на складних телефонах.

LG Rollable може стати першим комерційно доступним смартфоном в такому форм-факторі.

Очікується, що смартфон вийде на ринок вже в березні цього року. Інформація про його вартість поки що не розголошується.

1. Тестування першого ступеня ракети Super Heavy

В грудні 2020 року американське видання TechCrunch проаналізувало публікації Ілона Маска в Twitter, щоб з’ясувати його найближчі плани щодо створення надважкої ракети-носія багаторазового використання SpaceX Starship.

Видання прийшло до висновку, що SpaceX в 2021 році значно прискорить реалізацію програми Starship. Генеральний директор і засновник SpaceX Ілон Маск зазначив у Twitter, що компанія намагатиметься використовувати обидві свої стартові панелі на власному космодромі в Бока-Чика, штат Техас, щоб встановити там прототипи ракет на кожній з панелей.

Ілон Маск також зазначив, що SpaceX почне випробування першого ступеня ракети Super Heavy (починаючи з "високих" стрибків) вже "через кілька місяців".

3D модель компонентів системи Starship ДЖЕРЕЛО: PINTEREST.RU

Super Heavy матиме 70 метрів у висоту та 9 метрів у діаметрі. Його очікувана злітна маса складе 3580 тонн, із яких 3400 тонн — це маса палива methalox.

Корпус та паливні баки виготовлятимуть із нержавіючого сплаву. Конструкційно Super Heavy буде схожий на перший ступінь Falcon 9. Він отримає чотири посадкові опори та нижні стабілізатори. Секція для двигунів Raptor вміщатиме у собі відразу 28 одиниць.