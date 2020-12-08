Бразильская авиакомпания первой в мире возобновляет полеты на Boeing 737 MAX

Бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas заявила, что первой в мире возобновляет коммерческие полеты на самолетах Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первый полет запланирован на 9 декабря.

В Gol Linhas Aereas ожидают, что все 7 самолетов 737 MAX, которые сейчас есть в ее флоте, полностью вернутся в эксплуатацию до конца декабря.

"Сообщение от Gol Linhas Aereas поступило менее чем через неделю после того, как American Airlines Group Inc осуществила первый рейс на 737 MAX с представителями СМИ - перевозчики стремятся продемонстрировать, что переработанный самолет является безопасным после 20-месячного запрета на эксплуатацию", - пишет Reuters.

Перед тем, как вернуть в эксплуатацию 737 MAX, Gol провела подготовку 140 пилотов совместно с Boeing, соблюдая все технические и оперативные требований в соответствии с утвержденным планом Федерального управления гражданской авиации США и Национального агентства гражданской авиации Бразилии.

Первые рейсы будут осуществляться на маршрутах из и в хаб компании в Сан-Паулу.

Напомним:

В ноябре 2020 авиакомпания Boeing получила разрешение от Федерального авиационного управления США (Federal Aviation Administration, FAA) вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.

В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Mаx, которое было прекращено из-за двух авиакатастроф.

Boeing прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 года, 400 лайнеров были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.

Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф - в Индонезии 29 октября 2018 и в Эфиопии 10 марта 2019. В авиакатастрофах погибло 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.

Экономическая правда