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Бразильська авіакомпанія першою у світі відновлює польоти на Boeing 737 MAX

Вівторок, 8 грудня 2020, 11:20
 

Бразильська авіакомпанія Gol Linhas Aereas заявила, що першою у світі відновлює комерційні польоти на літаках Boeing 737 MAX.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що перший політ запланований на 9 грудня. 

У Gol Linhas Aereas очікують, що усі 7 літаків 737 MAX, які зараз є у її флоті, повністю повернуться в експлуатацію до кінця грудня.

"Повідомлення від Gol Linhas Aereas надійшло менш ніж через тиждень після того, як American Airlines Group Inc здійснила перший рейс на 737 MAX із представниками ЗМІ - перевізники прагнуть продемонструвати, що перероблений літак є безпечним після 20-місяної заборони на експлуатацію", - пише Reuters.

Перед тим, як повернути в експлуатацію 737 MAX, Gol провела підготовку 140 пілотів спільно з Boeing, дотримуючись усіх технічних і оперативних вимог відповідно до затвердженого плану Федерального управління цивільної авіації США і Національного агентства цивільної авіації Бразилії.

Перші рейси здійснюватимуться на маршрутах з та до хабу компанії в Сан-Паулу.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року авіакомпанія Boeing отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (Federal Aviation Administration, FAA) повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.

Економічна правда

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