Новые авиакомпании врываются в небо во время пандемии

Ми так багато говоримо про негативні наслідки ковіду, що хочеться нагадати про теорію циклічності процесів.

Вічного щастя, успіху та перемог бути не може, як і поразок зі своїми негативними історіями.

Тож розберемо розвиток авіакомпаній саме в пандемічні часи, бо це стало певною точкою зростання, що не може не радувати.

Оскільки авіаційна галузь повільно пробуджується від свого довгого післяпандемічного сну, ринкові сили, схоже, вирівнялися й оптимізм зростає у всьому світі.

У той час як більша частина авіаційної галузі, обтяжена накопиченими боргами й виснажена невизначеністю вимог до пасажирів у світі, який все ще зіштовхується з викликами пандемії, авіакомпанії продовжують працювати над тим, як утриматися на плаву.

З початку пандемії й до кінця 2023 року очікується, що близько 80 нових авіакомпаній із шести континентів злетять у постпандемічному ринку.

Незалежно від того, планують нові перевізники почати польоти з одним літаком або десятьма, володіння авіакомпанією – це складний і капіталомісткий бізнес.

На перший погляд, це може здатися нелогічним – починати бізнес у галузі, де витрати на активи можуть бути найбільшим бар’єром для входу нових гравців. Нові авіакомпанії стоять у черзі, щоб увійти в одну з найменш прибуткових галузей.

Проте авіакомпанії-стартапи мають перевагу у виборі розміру, мережі та флоту, з якого вони починаються. У них також немає головного болю від того, що десятки літаків стоять законсервовані на землі, як це відбувається з їхніми конкурентами, які накопичили значні суми боргів.

Ситуація на всіх ринках залишається нестабільною, тому створення авіакомпанії в таких несприятливих умовах буде складним завданням.

Можливо, ніколи ще не було кращого часу, щоб новим авіакомпаніям увійти на ринок. Нові зірки авіаційного ринку виходять з попелу авіакомпаній, що зазнали краху під час пандемії.

За останні 18 місяців почали працювати 43 нові авіакомпанії, а протягом наступних року-півтора ще щонайменше 37 стартапів піднімуться в небо, з яких 14 – в Європі, 8 – у Латинській Америці, 8 – в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, 4 – в Африці і 3 – у Північній Америці.

Європа хоч і має найбільшу кількість авіакомпаній-стартапів, але через жорстку конкуренцію має й найбільшу кількість банкрутств.

Авіакомпанії, що розпочнуть польоти до кінця 2023 року, – за регіонами

Чому у інвесторів такий інтерес до авіаринку? Сьогодні бар’єри для виходу на ринок низькі, як ніколи, доступні сучасні літаки за розумними цінами, є багато пілотів і бортпровідників, які шукають роботу.

Середовище, в якому стартапи можуть контролювати короткострокові витрати і знаходити кваліфікованих працівників, яких вони потребують, – це дві важливі умови для успіху в цій капіталомісткій галузі.

Авіакомпанії, що розпочнуть польоти до кінця 2023 року, – за типами бізнес-моделі

2020 року світові авіакомпанії накопичили боргів на суму понад 180 мільярдів доларів, оскільки їхній бізнес намагався пережити руйнівні економічні наслідки глобальної пандемії.

Нові перевізники, ймовірно, вийдуть на ринки, не обтяжені боргами і фінансовими витратами, що несуть бізнес-моделі старих перевізників.

Крім того, інвестори сподіваються скористатися шансом отримати літаки зі значними знижками, бажані слоти в популярних аеропортах, що завжди були перевантажені, та найняти звільнених пілотів і бортпровідників без значних капіталовкладень в їхню тривалу підготовку.

Так би мовити, банкет під час чуми в лайтових умовах. Також на тлі появи нових компаній старі, звичайно, не витримали викликів нових реалій ринку та обмежень у світі – за останні два роки 61 авіакомпанія стикнулася з банкрутством.

Ентузіазм на авіаційному ринку спостерігається і в Україні – так, із 43 авіакомпаній, що розпочали операційну діяльність, є дві українські (Bees Airline, Air Ocean Airlines) і ще одна – державна (Ukrainian National Airlines) – незабаром підніметься в небо.

Економічні, соціальні та медичні наслідки для авіаційного сектору далекосяжні, і пандемія COVID-19 продовжуватиме впливати на авіаційний бізнес, пасажирів та аеропорти в найближчі роки.

Сьогодні вихід на ринок може здаватися простішим, але утриматися новим авіакомпаніям буде набагато складніше.

Ймовірно, пройде ще два роки, перш ніж попит пасажирів та доходи авіакомпаній повернуться на докризовий рівень. Майбутня авіаційна галузь точно матиме інший вигляд, ніж до пандемії.