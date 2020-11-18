Boeing отримала дозвіл на повернення в експлуатацію літаків 737 MAX

Авіакомпанія Boeing отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (Federal Aviation Administration, FAA) повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Federal Aviation Administration.

Зазначається, що на тлі цієї новини акції Boeing додають у ціні 7,3% на торгах.

При цьому, FAA вимагає внесення змін до програмного забезпечення та устаткування літаків 737 MAX для вирішення проблеми, що стала причиною двох аварій, а також усунення низки інших дефектів, виявлених у період перевірки літаків.

Також регулятор вимагає, щоб пілоти авіакомпаній, які керуватимуть цими літаками, пройшли додаткову підготовку для уважного вивчення факторів, що стали причиною двох аварій.

"Повернення в експлуатацію літаків 737 MAX буде поступовим, і в найближчі декілька місяців вони не піднімуться в небо, зазначають експерти. Крім додаткового навчання пілотів, Boeing необхідно завершити усунення дефектів у самих літаках, а також підготувати їх до експлуатації після тривалого простою", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо:

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.