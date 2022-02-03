МАУ с июня начинает рейсы в столицу Норвегии

фоТо: МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует начать новые регулярные рейсы в столицу Норвегии Осло – авиасообщение предусмотрено с 1 июня 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"МАУ станет первой и пока единственной авиакомпанией Украины, которая начнет полеты по указанному маршруту.

Рейсы между Киевом и Осло будут выполняться на среднемагистральном самолете Embraer-190 в трехклассовой компоновке салона с кабинами: бизнес, эконом-премиум и эконом", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - каждую среду, каждую пятницу и каждое воскресенье.

Вылет из аэропорта Борисполь (KBP) намечен в 08:25 с прибытием в Осло (OSL) в 10:15. Обратный рейс в 16:00, прибытие в Борисполь в 17:50.

Забронировать билеты и ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте МАУ.

Напомним:

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в рамках летнего сезона 2022 возобновляет ряд международных маршрутов из Киева, по одному – из Одессы и Львова, а также запускает новые рейсы.

Экономическая правда