МАУ с июня начинает рейсы в столицу Норвегии
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует начать новые регулярные рейсы в столицу Норвегии Осло – авиасообщение предусмотрено с 1 июня 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"МАУ станет первой и пока единственной авиакомпанией Украины, которая начнет полеты по указанному маршруту.
Рейсы между Киевом и Осло будут выполняться на среднемагистральном самолете Embraer-190 в трехклассовой компоновке салона с кабинами: бизнес, эконом-премиум и эконом", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю - каждую среду, каждую пятницу и каждое воскресенье.
Вылет из аэропорта Борисполь (KBP) намечен в 08:25 с прибытием в Осло (OSL) в 10:15. Обратный рейс в 16:00, прибытие в Борисполь в 17:50.
Забронировать билеты и ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте МАУ.
Напомним:
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в рамках летнего сезона 2022 возобновляет ряд международных маршрутов из Киева, по одному – из Одессы и Львова, а также запускает новые рейсы.
Экономическая правда
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