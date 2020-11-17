Рада провалила голосование за отмену "карантина выходного дня"

Рада не приняла постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством.

Документ поддержали лишь 149 нардепов.

За проголосовали 34 нардепа от "Слуги народа", 20 - от ОПЗЖ, 20 - от "ЕС", 19 - от "Батькивщины", 14 - от "За будущее", 19 - от "Голоса", 17 - от "Доверия" и 6 внефракционных.

В то же время против проголосовали 9 нардепов от "Слуги народа", еще 139 - воздержались.

"К сожалению, уважаемые народные депутаты", - прокомментировали результаты голосования Елена Кондратюк, и.о. главы Верховной Рады.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил дать правительству две недели, чтобы посмотреть даст усиление карантина желаемый результат, а уже потом принимать решение.

"Вы все видели, как прошли эти выходные. Некоторые рестораны дальше работали, некоторые города вообще отказались выполнять этот карантин, некоторые бизнесы банально регистрировали религиозные организации в своих заведениях и могли дальше работать.

Внедрять карантин выходного дня - это то же самое, что лечить перелом костей подорожником. Возможно, поможет, но это будет лишь случайно. Поэтому я прошу поддержать постановление, которое обязывает Кабмин пересмотреть решение о карантине выходного дня. Пусть они поймут предпринимателей, которые банально выбрасывали продукты. Если мы промолчим, это будет преступление против наших предпринимателей и наших граждан", - заявил перед голосованием нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Комитет поддерживает необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, в то же время стремительное распространение заболевания коронавируса требует адекватных карантинных мероприятий для сохранения жизни и здоровья украинский.

Комитет рекомендовал Раде определиться путем голосования относительно принятия или отклонения этого постановления", - заявил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончарренко перед голосованием раскритиковал введенный Кабмином локдаун выходного дня и заявил, что "такое правительство нужно отправлять на изоляцию и отправлять с должностей".

"Наша фракция инициировала и мы уже собрали 84 подписей за отставку правительства. Я предлагаю всем присоединаться к нам", - заявил он.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления каратинних ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять постановление правительства.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Экономическая правда