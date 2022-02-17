Рада упростил выделение земли под развитие сети 4G

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №5811, предусматривающий упрощенную процедуру выделения земли под мобильные башни.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Законопроект поддержали 308 нардепов.

В Минцифре говорят, что операторы мобильной связи теперь смогут почти вдвое быстрее развивать сеть 4G.

"Раньше получение земельного участка для постройки базовой станции и всех разрешений занимало до года. Только на детальный план территории и его согласование тратилось до полугода. Это очень замедляло развитие сети скоростного интернета в украинских селах.

Законопроект сокращает время на выделение земли под базовую станцию ​​вдвое. Это станет возможным путем отмены необходимости составления и утверждения Подробного плана территории, если станции строятся в сельской местности или вдоль дорог", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что это поможет быстрее покрыть международные, национальные дороги и села без мобильной связи, а также предоставить доступ к скоростному интернету 95% населения.

"Мы устраняем лишние бюрократические процессы, замедляющие покрытие мобильной связи в сельской местности. Верховная Рада приняла наш законопроект в целом. За - 308 депутатов.

По нему отменяется требование выполнять подробный План территорий, который по расчетам уберет от 4 до 6 месяцев на согласование документов", - написал министр Михаил Федоров.

Экономическая правда