Рада провалила голосування за скасування "карантину вихідного дня"

Рада не прийняла постанову №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом.

Документ підтримали лише 149 нардепів.

За проголосували 34 нардепи від "Слуги народу", 20 - від ОПЗЖ, 20 - від "ЄС", 19 - від "Батьківщини", 14 - від "За майбутнє", 19 - від "Голосу", 17 - від "Довіри" та 6 позафракційних.

Водночас проти проголосували 9 нардепів від "Слуги народу", ще 139 - утримались.

"На жаль, шановні народні депутати", - прокоментували результати голосування Олена Кондратюк, в.о. голови Верховної Ради.

"Ви всі бачили, як пройшли ці вихідні. Деякі ресторани далі працювали, деякі міста взагалі відмовились виконувати цей карантин, деякі бізнеси банально реєстрували релігійні організації у своїх закладах і могли далі працювати.

Впроваджувати карантин вихідного дня - це те ж саме, що лікувати перелом кісток подорожником. Можливо, допоможе, але це буде лише випадково. Тому я прошу підтримати постанову, яка зобов'язує Кабмін переглянути рішення про карантин вихідного дня. Нехай вони зрозуміють підприємців, які банально викидали продукти. Якщо ми промовчимо, це буде злочин проти наших підпрєимців і наших громадян", - заявив перед голосуванням нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Комітет підтримує необхідність підтримки малого та середнього бізнесу, водночас стрімке поширення захворювання коронавірусом вимагає адекватних карантинних заходів для збереження життя і здоров'я українців.

Комітет рекомендував Раді визначитись шляхом голосуванням щодо прийняття чи відхилення цієї постанови", - заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Представник "Європейської солідарності" Олексій Гончарренко перед голосуванням розкритикував запроваджений Кабміном локдаун вихідного дня та заявив, що "такий уряд потрібно відправляти на ізоляцію і відправляти з посад".

"Наша фракція ініціювала і ми вже зібрали 84 підписи за відставку уряду. Я пропоную усім долучатись до нас", - заявив він.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.

Економічна правда