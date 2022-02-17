Рада приняла закон об объединении водопользователей: что он предусматривает

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Верховная Рада приняла закон об объединении водопользователей №5202-д, дающий старт ирригационной реформе.

Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.

"За" проголосовали 279 нардепов.

"Этим законом парламентарии заложили основы реформирования мелиоративной отрасли Украины, без которого уже в ближайшие годы об эффективном бережливом орошении можно было бы забыть.

Отныне все водопользователи могут сплачиваться в юридически зарегистрированные объединения, брать на баланс объекты оросительных систем и управлять ими через коллективные решения, где голос каждого водопользователя будет важен", - пояснил Лещенко.

По его словам, именно такая форма управления отраслью сможет вывести ее из-за упадка.

"Оросительные системы должны быть в управлении тех, кто напрямую зависит от них. Это аграрии, землепользователи и землевладельцы и точно не чиновник в Киеве или даже в области", - написал министр.

"Без всяких преувеличений этот закон является краеугольным камнем не только дальнейшего развития сельского хозяйства, но и реагирования на климатические изменения, сохранение почв и энергосбережение в с/х производстве", - резюмировал он.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.

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Экономическая правда