Рада приняла закон об объединении водопользователей: что он предусматривает
Верховная Рада приняла закон об объединении водопользователей №5202-д, дающий старт ирригационной реформе.
Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.
"За" проголосовали 279 нардепов.
"Этим законом парламентарии заложили основы реформирования мелиоративной отрасли Украины, без которого уже в ближайшие годы об эффективном бережливом орошении можно было бы забыть.
Отныне все водопользователи могут сплачиваться в юридически зарегистрированные объединения, брать на баланс объекты оросительных систем и управлять ими через коллективные решения, где голос каждого водопользователя будет важен", - пояснил Лещенко.
По его словам, именно такая форма управления отраслью сможет вывести ее из-за упадка.
"Оросительные системы должны быть в управлении тех, кто напрямую зависит от них. Это аграрии, землепользователи и землевладельцы и точно не чиновник в Киеве или даже в области", - написал министр.
"Без всяких преувеличений этот закон является краеугольным камнем не только дальнейшего развития сельского хозяйства, но и реагирования на климатические изменения, сохранение почв и энергосбережение в с/х производстве", - резюмировал он.
Напомним:
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.
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Экономическая правда
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