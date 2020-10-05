Новости 5 октября: австрийцы отложили строительство завода в Украине, приложение "Дія" получило новые функции, Рожкову и Сологуба "наругали"

О новых функциях в "Дія". Минцифры 5 октября презентовало обновленное приложение "Действие 2.0", среди новинок - возможность предъявлять в цифровом формате налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и т.п.

О выговоре Рожковой и Сологубу. Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

О паузе в австрийских инвестициях. Австрийская корпорация Head - известный производитель спортивных товаров - решила перенести начало строительства завода В Виннице на 2021 год.

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О новом руководителе Ощадбанка. Набсовет "Ощадбанка" на своем заседании приняла два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 на эту должность Сергея Наумова.

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В Украине отсутствует эффективная система информирования нарушителей правил дорожного движения о несвоевременной уплате штрафов. Какие риски это создает для граждан и какие убытки несет государство? (укр)

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Революционная технология шеринга документов, новые цифровые документы в смартфоне и удобные госуслуги, экономящие время и средства. Минцифры представило результаты работы за год и масштабное обновление "Дії". (укр)