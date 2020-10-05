10 новых электронных услуг: государственный сервис "Дія" получил масштабный "апгрейд"

Революционная технология шеринга документов, новые цифровые документы в смартфоне и удобные госуслуги, экономящие время и средства. Минцифры представило результаты работы за год и масштабное обновление "Дії". (укр)

5 жовтня Міністерство цифрової трансформації разом з президентом на івенті "Дія. Самміт" презентували 10 нових державних електронних послуг. Це перший масштабний "апгрейд" проекту "Цифрова держава", який стартував 7 лютого 2020 з запуску застосунку державних онлайн-послуг "Дія".

Тодішній прем’єр Гончарук заявив, що мета уряду протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – вже у 2020 році.

"За оцінками експертів, цифровізація і використання цифрових технологій прискорює розвиток бізнесу вдвічі-втричі. Тому для України це цивілізаційний вибір, коли ми можемо прискоритися і наздогнати цивілізовані держави.

Цифровізація дає змогу вивільнити мільйони людино-годин, які ми проводимо в чергах, які ми проводимо за оформленням документів. Це величезний інвестиційний ресурс який можна буде перерозподілити і перенаправити на розвиток нашої економіки", – пояснив причину оцифровки державних сервісів діючий прем’єр Денис Шмигаль.

На презентації були представлені перші досягнення проекту "Цифрова держава", а також три нові послуги на порталі "Дія" і сім нових послуг застосунку "Дія".

Перші підсумки роботи додатку і порталу і анонс "Дія Сіті"

Сьогодні додатком "Дія" користуються п’ять мільйонів осіб. Україна стала першою в світі країною, яка запустила цифрові паспорти і стала четвертою країною в Європі, яка запустила цифрові водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.

В свою чергу порталом "Дія" користуються два мільйони осіб. Він включає в себе всі електронні послуги, які на сьогодні існують в державі і кожна нова послуга додається саме на цей портал. Сьогодні послугами порталу з реєстрації, закриття ФОП і зміни КВЕДів скористалися понад 100 тис разів.

В Мінцифрі кажуть, що вже запроваджені електронні послуги заощадили державі і громадянам 495 млн грн, а антикорупційний еффект склав 841 млн грн. Ціль міністерства – в 2021 році заощадити сукупно 10 млрд грн.

Крім того, за рахунок зупинки закупівель держорганами "заліза" для локальної ІТ-інфраструктури міністерство заощадило держбюджету 2,8 млрд грн. Варто нагадати, що відповідно до першого в історії України аудиту інформаційних систем держорганів, виявилось, що щорічна вартість обслуговування одного державного реєстру становить 21 млн грн.

Грошове утримання одного з 23 проаналізованих держреєстрів коштує держбюджету в середньому 21 млн грн на рік. На обслуговування 23 реєстрів держбюджет витрачає майже 500 млн грн на рік.

Скільки коштів платників податків іде на утримання ще більше 112 держреєстрів, автори дослідження встановити не змогли. При цьому 86% витрат по кожному держреєстру йде на купівлю апаратних засобів і технічне обслуговування.

Разом з презентацію нових сервісів на порталі "Дія" і в додатку, міністр цифрової трансформації Михайло Федорів анонсував, що в листопаді в парламент надійде законопроект про створення в Україні спеціальної економічно-правової зони "Дія Сіті". Зареєстровані в цій зоні компанії отримують спеціальний пільговий податковий режим.

"Ми хочемо, щоб в Україні з'являлися продуктові компанії, хочемо зробити рівні умови для ІТ-аутсорсингових і для продуктових компаній, – сказав Федорів. – Вже багато компаній стали в чергу, щоб відкрити власну справу в цій спеціальній економічно-правовій зоні". Loading...

Портал "Дія"

Сьогодні на порталі "Дія" доступні 27 державних послуг, а в особистому Електронному кабінеті громадянина доступна інформація з 6 реєстрів. З 5 жовтня на порталі з’явилися ще три нові послуги:

1. Будівельні послуги – це частина впровадження Єдиної електронної системи у сфері містобудування. Можливість почати та завершити будівництво об’єктів онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди). У липні Мінцифри запустило новий будівельний реєстр і ним вже скористалися понад 18 тис. замовників будівництва.

Нова електронна система в сфері містобудування прийшла на заміну славнозвісного реєстру ДАБІ. За словами заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба, в реєстрі ДАБІ "творився повний жах".

"Дані вносилися будь-ким, дані вносилися "заднім" числом, було багато не актуальних, недостовірних даних і взагалі цей реєстр не належав державі, а контролювався приватними особами", – розповів Олексій Вискуб.

Новий реєстр будівельної діяльності є абсолютним відкритим і прозорим, захищеним і надійним. Кожен запис і кожен документ в цьому реєстрі підписується електронним цифровим підписом відповідальної особи. Сьогодні в цьому реєстрі за три місяці роботи сформовано вже 33 тис документів

Зареєстровано понад 30 тис нових об'єктів будівельної діяльності.

Головне в цих послугах те, що вони працюють повністю автоматично без чиновника. Електронна система самостійно приймає рішення щодо результатів надання послуги на підставі перевірки відповідних даних в реєстрах. І всі ці перевірки майже до нуля знижують ризик корупції.

Не дивлячись на відвертий саботаж управлінь архітектури в деяких містах України, саме ці управління видають містобудівні умови для початку будівництва, в Мінцифри планують за 9 місяців підключити до електронної системи 62,5 тис учасників будівництва.

2. Оновлена реєстрація ТОВ онлайн – найшвидша реєстрацію бізнесу у світі. Тепер не потрібно буде нікуди йти та витрачати час на збір документів – подача заяви онлайн на порталі Дія займе 30 хвилин, замість 20 годин. Мінцифри кардинально змінило підхід до реєстрації ТОВ: оновлена форма та одна заява на все.

3. єМалятко онлайн. Цю послугу з 1 січня цього року можна було отримати офлайн у пологовому або ЦНАПі. І нею вже скористалися понад 20 тисяч родин. Відсьогодні проект єМалятко cтав повністю електронним. З 5 жовтня на порталі дія доступна електронна форма заяви на отримання комплексної послуги єМалятко.

Прямо зараз це послуга доступна для 397 пологових будинків по всій Україні. Відсьогодні на порталі також починає працювати сервіс реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років. Поки сервіс працює в Києві та Харкові. До кінця року Мінцифри планує покрити цим сервісом всю Україну.

Додаток "Дія"

Понад півроку мобільний застосунок "Дія" залишається одним із найпопулярніших серед українських користувачів. Сьогодні в "Дії" вже понад 5 млн українців. Тут доступні 6 цифрових документів: ID-картка, біометричний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт, страховий поліс, студентський квиток.

5 жовтня Мінцифри представила оновлену версію – Дія 2.0. І у застосунку з’явилося одразу 7 нових послуг. Щоб отримати доступ до них, застосунок потрібно оновити.

Шеринг документів — найголовніше оновлення Дії 2.0. Це справжня цифрова революція для держави. Українці зможуть передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) натиснувши "ОК" на push-повідомлення у застосунку "Дія". Це значно спростить отримання банківських або поштових послуг, заселення у готель та сотні інших життєвих ситуацій.

Також в оновленні з’явилася можливість поділитися технічним паспортом на авто із іншою людиною – відображення належного користувача. Цю функцію чекали мільйони користувачів.

Мінцифри також презентувало одразу три нові документи у "Дії".

1. Свідоцтво про народження дитини. Батьки 7 млн дітей відтепер завжди матимуть цей документ у смартфоні. Вони зможуть зручно користуватися ним у будь-яких життєвих ситуаціях, завдяки шерингу документів. Разом із свідоцтвом про народження також буде відображатися і актуальне місце проживання дитини.



2. Також у Дії 2.0 з’явилася довідка внутрішньо-переміщеної особи. Відтепер вона буде доступна у цифровому вигляді для понад 1,5 млн громадян.



3. Цифровий ІПН (податковий номер) – ще один новий документ у застосунку. Понад 30 млн українців наразі користуються ІПН. Відтепер цей папірець буде непотрібний, адже він буде доступний у смартфоні. За допомогою цифрового шерингу документа, його електронну копію можна буде передавати державним органам та бізнесу за секунду.



У Дії 2.0 тепер відображаються штрафи ПДР та борги за виконавчими провадженнями. Користувачі отримують push-повідомлення у застосунку та можуть переглядати інформацію про порушення або наявність виконавчих проваджень на порталі. А найголовніше – можуть сплатити одразу в застосунку через Apple Pay/Google Pay або карткою.

За допомогою оновленого додатку тепер можна перевірити дійсність електронного документу в додатку "Дія". Для цього потрібно на смартфоні відкрити додаток "Дія", в додатку відрити функцію "Сканування QR-коду" і навести камеру смартфону на QR-код документу в додатку "Дія" іншого користувача.

Додаток миттєво зробить запит до державного реєстру і повідомить про дійсніть чи недійсність документу. Таким чином можна перевірити дійсність будь-якого документу в додатку "Дія".

Насамкінець міністр Михайло Федорів анонсував, що з 1 вересня 2021 року державним органам буде заборонено вимагати у громадян паперові документи. Відповідні зміни в законодавство уряд планує внести найближчим часом.