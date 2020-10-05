Мировой производитель спортивного снаряжения отложил до 2021 года строительство завода в Виннице

Австрийская корпорация Head - известный производитель спортивных товаров - решила перенести начало строительства завода В Виннице на 2021 год.

Об этом говорится в Обзоре состояния развития сети индустриальных парков в разрезе регионов Украины, который опубликовало Минэкономики.

В обзоре говорится, что ООО "Хед Винница" было инициатором создания индустриального парка "Винтер Спорт" на площади 25 га.

В компании Head планируют построить на территории индустриального парка завод по производству снаряжения для зимних видов спорта, при этом площадь производственных объектов составит около 50 тыс. кв. м.

"Компания Head готова была начать строительство завода в апреле 2020 года. Однако, учитывая начало пандемии коронавирусной болезни COVID-19 компанией HEAD international Holding, GmbH было принято решение о переносе начала строительства завода на 2021 год. Срок реализации проекта - 18 месяцев", - отметило Минэкономики в обзоре.

Планируется, что общий объем инвестиций достигнет около 80 млн евро при условии завершения всех этапов.

"По состоянию на июль 2020 года инициатором создания парка уже привлечено 2,26 млн гривен", - добавили в Минэкономики.

Инвестор планирует до 2026 года создать 1450 новых рабочих мест.

Напомним:

В 2019 году мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 гектаров для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения.

Экономическая правда