Минцифры презентовало "Дія. 2.0.": ИНН в телефоне, обновленная регистрация ООО и не только
Минцифры 5 октября презентовало обновленное приложение "Действие 2.0", среди новинок - возможность предъявлять в цифровом формате налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и т.п.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации.
Кроме этого, запустили обновленную регистрацию общества с ограниченной ответственностью (ООО).
"Мы провели грандиозный реинжиниринг, изменили форму, имеем 46 полей вместо 88. Теперь для того, чтобы человеку открыть ООО и стать предпринимателем, достаточно 30 минут, желание, немного внимательности (потому что это работа с документами) и доступ к интернету", - пояснил руководитель проекта "Дія" Мстислав Банник во время Diia Summit.
По его словам, на портале "Дія" также обновлена и регистрация физических лиц-предпринимателей (ФЛП) - теперь открыть ФЛП можно за 15 минут.
Также Минцифры запустило на веб-портале электронных услуг "Дія" возможность регистрации места проживания ребенка до 14 лет.
"Вводится еще один сервис - регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но до конца года у нас есть планы покрыть всю Украину", - отметил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.
Среди услуг также будут доступны: оплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств (пользователь получает уведомления об открытии производства и может оплатить штраф).
По словам Федорова, "Дія" постепенно "становится платежным инструментом" - в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.
С помощью смартфона можно будет проверить подлинность документа, осуществить передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.
Экономическая правда
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