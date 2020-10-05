Минцифры презентовало "Дія. 2.0.": ИНН в телефоне, обновленная регистрация ООО и не только

Минцифры 5 октября презентовало обновленное приложение "Действие 2.0", среди новинок - возможность предъявлять в цифровом формате налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и т.п.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации.

Кроме этого, запустили обновленную регистрацию общества с ограниченной ответственностью (ООО).

"Мы провели грандиозный реинжиниринг, изменили форму, имеем 46 полей вместо 88. Теперь для того, чтобы человеку открыть ООО и стать предпринимателем, достаточно 30 минут, желание, немного внимательности (потому что это работа с документами) и доступ к интернету", - пояснил руководитель проекта "Дія" Мстислав Банник во время Diia Summit.

По его словам, на портале "Дія" также обновлена ​​и регистрация физических лиц-предпринимателей (ФЛП) - теперь открыть ФЛП можно за 15 минут.

Также Минцифры запустило на веб-портале электронных услуг "Дія" возможность регистрации места проживания ребенка до 14 лет.

"Вводится еще один сервис - регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но до конца года у нас есть планы покрыть всю Украину", - отметил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.

Среди услуг также будут доступны: оплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств (пользователь получает уведомления об открытии производства и может оплатить штраф).

По словам Федорова, "Дія" постепенно "становится платежным инструментом" - в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

С помощью смартфона можно будет проверить подлинность документа, осуществить передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Экономическая правда